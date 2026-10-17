Instituto se convirtió en el primer clasificado a los playoffs del Torneo Clausura

Instituto de Córdoba se convirtió en el primer clasificado a los playoffs del Torneo Clausura 2026. El equipo cordobés consiguió su lugar en los octavos de final tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 de la fase regular.

El único tanto del partido lo convirtió Jeremías Lázaro a los 22 minutos del primer tiempo, resultado que le permitió a la Gloria consolidarse en lo más alto de la Zona A. Con este triunfo, Instituto alcanzó los 29 puntos y amplió su ventaja sobre sus perseguidores.

Defensa y Justicia y Boca comparten el segundo puesto de la zona, con 24 unidades cada uno. La clasificación anticipada de Instituto fue destacada por las redes oficiales de la Liga Profesional, que celebraron al primer equipo que aseguró su presencia en la etapa eliminatoria.

En la Zona B, por su parte, Rosario Central y Belgrano de Córdoba lideran con 22 puntos cada uno, en una lucha que todavía mantiene abierta la definición de los puestos de clasificación.

Cómo se juega el Torneo Clausura 2026

El campeonato cuenta con 30 equipos, distribuidos en dos zonas de 15 participantes. Durante la fase regular, cada club disputa 16 partidos: 14 frente a los rivales de su grupo y otros dos correspondientes a cruces interzonales.

Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a los octavos de final, instancia en la que comienza la eliminación directa. La final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, según el calendario informado en la nota original.

La temporada también contempla dos descensos. Uno de ellos ya quedó definido: Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional.

Los 16 equipos que hoy estarían clasificando a los octavos de final

Con la fecha 13 todavía en disputa, estos son los equipos que ocupan los puestos de clasificación, de acuerdo con la tabla consignada en la información original:

Zona A

Instituto de Córdoba

Defensa y Justicia

Boca Juniors

Vélez

Lanús

Gimnasia de Mendoza

Independiente

Newell’s

Zona B

Rosario Central

Belgrano de Córdoba

Argentinos Juniors

Gimnasia y Esgrima La Plata

Sarmiento de Junín

Huracán

Barracas Central

Independiente Rivadavia de Mendoza

Así quedarían los cruces de octavos de final

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, los enfrentamientos de octavos serían los siguientes:

Instituto vs. Independiente Rivadavia

Gimnasia La Plata vs. Lanús

Belgrano vs. Independiente

Boca Juniors vs. Barracas Central

Rosario Central vs. Newell’s

Vélez vs. Sarmiento de Junín

Defensa y Justicia vs. Huracán

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

De todos modos, las posiciones todavía pueden modificarse en las fechas restantes, por lo que tanto los clasificados como los cruces dependerán de los próximos resultados. Por ahora, Instituto ya tiene asegurado su lugar en los playoffs y buscará sostener el liderazgo de su zona para llegar en la mejor posición posible a los octavos de final.