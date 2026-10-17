El DT del Manchester United tomó una decisión con Lisandro Martínez tras sus explosivas críticas

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, se refirió a la situación de Lisandro Martínez después de las críticas que el defensor argentino realizó contra la dirigencia del club. El técnico confirmó que el futbolista estará disponible para el próximo compromiso del equipo, luego de reconocer su error y disculparse por sus declaraciones.

La polémica comenzó tras la derrota frente al Atlético de Madrid por la Champions League, cuando Martínez cuestionó algunas decisiones de los directivos, entre ellas, la falta de una mayor inversión para reforzar el plantel. Sus palabras tuvieron una fuerte repercusión en Inglaterra y despertaron críticas de exjugadores y medios de comunicación.

Ante las repercusiones, el defensor publicó un comunicado en el que admitió que había hablado desde el enojo y la frustración. Además, contó que mantuvo una reunión con las autoridades del club y con el cuerpo técnico, que calificó como positiva.

Este viernes, Carrick abordó el tema durante una conferencia de prensa y dejó en claro que el conflicto quedó atrás.

“Ya está, realmente. Hemos pasado página”, afirmó el entrenador, quien destacó que el argentino reconoció su equivocación y que la situación no generó mayores inconvenientes dentro del vestuario.

“Licha hizo una declaración y reconoció que fue un error de su parte. Eso fue todo, realmente. No hay ningún drama para nosotros como grupo”,