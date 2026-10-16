Buenas señales para el papa León XIV: el Vaticano mostró las primeras imágenes tras su cirugía

El papa León XIV evoluciona favorablemente luego de la intervención pulmonar a la que fue sometido días atrás. El Vaticano difundió las primeras fotografías del pontífice desde el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado mientras avanza su recuperación.

En las imágenes, tomadas durante el mediodía de este viernes, se observa al líder de la Iglesia católica celebrando misa, vestido con ornamentos litúrgicos verdes y el solideo blanco. A su lado se encuentra su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna.

La ceremonia religiosa se realizó en un espacio acondicionado en el décimo piso del centro médico, donde el Papa transita el período de convalecencia. Su alojamiento allí responde a que el departamento que la Santa Sede posee dentro del hospital se encuentra actualmente en refacción.

El aspecto general de León XIV en las fotografías coincide con los últimos informes médicos, que dan cuenta de una evolución positiva después de la cirugía.

Los estudios médicos confirmaron avances en su recuperación

Los profesionales que siguen de cerca su estado de salud, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, informaron que durante la mañana se le practicaron análisis de sangre y una radiografía de tórax.

De acuerdo con el parte oficial, los resultados de los estudios ratificaron una mejoría sostenida en su condición general.

A sus 71 años, el pontífice también realiza sesiones de fisioterapia respiratoria, una parte importante del proceso de rehabilitación tras la intervención pulmonar.

Otro de los indicadores alentadores es que logró retomar sus actividades cotidianas con autonomía, lo que representa un avance en comparación con las primeras jornadas posteriores a la operación.

Por el momento, la evolución clínica se mantiene favorable, mientras continúa bajo seguimiento médico en Roma.