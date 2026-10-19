Pullaro respondió a las críticas por el quórum en Diputados y ratificó su defensa de las universidades públicas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, minimizó los cuestionamientos de la oposición por la decisión de dos legisladores de Provincias Unidas de no contribuir al quórum en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la derogación del DNU 70 impulsado por el presidente Javier Milei.

El mandatario provincial evitó profundizar la polémica y sostuvo que las críticas forman parte de la dinámica política. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la educación pública y reclamó mayores recursos presupuestarios para las universidades nacionales.

“ La oposición a mí siempre me critica y está bien que así sea. Es el juego de la política”, expresó Pullaro, quien rechazó los cuestionamientos y aseguró que no entrará en discusiones que, según consideró, parten de afirmaciones falsas.

El financiamiento universitario, como eje de la respuesta

Durante sus declaraciones, el gobernador puso el foco en la posición que adoptarán los legisladores de su espacio en el debate presupuestario. En ese sentido, anticipó que acompañarán las iniciativas destinadas a incrementar los fondos para las universidades nacionales.

Pullaro remarcó que su gestión mantendrá una postura favorable a la educación pública y sostuvo que las decisiones de sus representantes legislativos permitirán demostrar ese compromiso.

“Siempre vamos a defender a la educación pública”, afirmó, al vincular esa posición con la necesidad de garantizar mayores partidas presupuestarias para el sistema universitario.

Una respuesta en medio de las diferencias políticas

El gobernador también buscó dejar en claro que su prioridad es la defensa de los intereses de Santa Fe, por encima de la controversia planteada por sus adversarios políticos.

“Siempre voy a defender a la provincia invencible de Santa Fe. Siempre voy a poner el cuerpo y la cara por la provincia de Santa Fe”, sostuvo.

En el tramo final de su respuesta, Pullaro insistió en que la oposición conoce la posición de su administración y rechazó que los cuestionamientos reflejen el accionar del gobierno santafesino.

La discusión se produce en un escenario de tensiones en el Congreso nacional por las iniciativas vinculadas con el Gobierno de Milei, el funcionamiento de las universidades públicas y la distribución de los recursos presupuestarios. En ese contexto, el mandatario provincial buscó despejar las críticas y reafirmar el perfil de su gestión en materia educativa.