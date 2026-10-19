Sin el Dibu Martínez, cuatro arqueros se disputan un lugar en la Selección Argentina

La Selección Argentina deberá afrontar una situación poco habitual en los últimos años: disputar sus próximos compromisos sin Emiliano “Dibu” Martínez en el arco. El arquero sufrió una fractura de mandíbula durante un choque en el partido entre Chelsea y Everton y fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Ahora, tendrá por delante una recuperación estimada en alrededor de un mes y medio.

La baja obliga a Lionel Scaloni a analizar distintas alternativas para defender el arco albiceleste en los amistosos previstos para el 13 de noviembre ante Uruguay, en La Bombonera, y el 17 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Ante este panorama, cuatro arqueros aparecen como candidatos para ocupar el lugar de Martínez y buscar una oportunidad en el seleccionado nacional.

Gerónimo Rulli: experiencia y recorrido en la Selección

Por trayectoria y conocimiento del equipo, Gerónimo Rulli aparece como uno de los principales candidatos a reemplazar al Dibu. El arquero de 34 años, surgido de Estudiantes de La Plata y con experiencia en clubes como Ajax y Olympique de Marsella, ha sido una presencia habitual durante el ciclo de Scaloni.

Además, viene de sumar minutos recientemente en la goleada por 7-0 frente a Burkina Faso y cuenta con antecedentes como titular en encuentros internacionales preparatorios.

Sin embargo, una de las cuestiones que podría jugar en su contra es la falta de continuidad. Desde su llegada al Manchester City en el último mercado de pases, su participación habría sido limitada, con un solo partido oficial disputado a mediados de septiembre por la Copa de la Liga.

Juan Musso: conoce el funcionamiento del equipo

Juan Musso, de 32 años y con pasado en Racing, es otro de los arqueros que forman parte del radar de la Selección Argentina. El guardameta participó en distintas convocatorias y tuvo minutos durante el año en el triunfo frente a Honduras, por lo que conoce la dinámica de trabajo del cuerpo técnico.

No obstante, su presente en el Atlético de Madrid representa un interrogante. La falta de minutos oficiales durante la temporada podría pesar en la evaluación de Scaloni, especialmente frente a otros candidatos que llegan con mayor continuidad en sus respectivos equipos.

Santiago Beltrán: juventud y continuidad en River

Santiago Beltrán aparece como una alternativa vinculada con el recambio generacional. A sus 22 años, el arquero se ganó un lugar en River Plate tras la salida de Franco Armani y cuenta con un ritmo de competencia superior al de algunos de sus posibles competidores en Europa.

Aunque algunas de sus últimas actuaciones generaron cuestionamientos entre los hinchas del Millonario, su nombre ya había sido considerado dentro del entorno de la Selección. Beltrán integró la delegación en la última cita mundialista como una alternativa ante posibles inconvenientes físicos de otros guardametas.

Su actualidad en el fútbol argentino y el conocimiento previo del grupo podrían darle chances de sumar minutos en los próximos amistosos.

Walter Benítez: una alternativa con ritmo europeo

Walter Benítez es otro de los nombres que podría ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico. El arquero chaqueño, de 33 años, atraviesa un buen momento en la Premier League con el Crystal Palace, donde aprovechó la lesión de Dean Henderson para conseguir continuidad.

Con seis titularidades consecutivas y tres partidos sin recibir goles, el exarquero de Quilmes y PSV llega con un presente que podría favorecer sus posibilidades de volver a tener una oportunidad en la Selección.

La ausencia del Dibu Martínez abre una disputa por el arco argentino, con cuatro candidatos que presentan perfiles diferentes: la experiencia de Rulli, el conocimiento del grupo de Musso, la proyección de Beltrán y la continuidad de Benítez. La decisión final quedará en manos de Scaloni, que deberá evaluar el presente de cada uno para definir quién tendrá la oportunidad de defender el arco albiceleste.