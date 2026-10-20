Siguen abiertas las inscripciones para la Media Maratón de Rafaela «Daniel Tecla Farías»

El Gobierno Municipal de Rafaela comunica que continúan abiertas las inscripciones para la 16.ª edición de la Media Maratón de la Ciudad de Rafaela «Daniel Tecla Farías», que se llevará a cabo el domingo 1.º de noviembre, a partir de las 8:00, sobre las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.



La competencia tendrá como punto de partida y llegada el Invencible Velódromo y presentará una importante novedad en esta edición: después de 15 años, se modificará el recorrido para incorporar nuevos sectores de la ciudad y espacios vinculados a la infraestructura deportiva que quedó como legado de los Juegos Suramericanos.



El subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort comentó: «Invitamos a la ciudadanía a participar de este evento y especialmente a que, quienes nunca lo hicieron, tomen el desafío de hacer sus primeros cinco kilómetros. Y a los que habitualmente participan que repitan la experiencia, que sean parte».



El funcionario destacó que «afortunadamente se han sumado carreras al calendario de la ciudad este año y cada día vemos a más personas que se suman a la disciplina, que practica running. Esta es la carrera de la ciudad, la que la representa, que tiene 16 años de permanencia en el calendario de eventos».



«Además, esta edición del 21K tiene un nuevo recorrido que es para aprovecharlo y disfrutarlo. Así que el Municipio invita a todos a que se inscriban, a que vayan al Ómnibus Sanitario para conseguir el apto médico sin costo y a encontrarnos todos juntos el sábado 31 de octubre en el Invencible Velódromo para la entrega de los kits», concluyó Ambort.





Todos los detalles



Los recorridos de 5 y 10 kilómetros se desarrollarán íntegramente en el sector oeste de Rafaela, al oeste de la antigua traza de la Ruta Nacional 34. En el caso de los 10K, el circuito partirá desde el Invencible Velódromo y también pasará por el Estadio Multipropósito Invencible Rafaela.



Por su parte, el recorrido de los 21K será más amplio y atravesará distintos sectores y espacios emblemáticos de la ciudad. La competencia partirá desde el Invencible Velódromo y continuará por las inmediaciones del Aeroclub, el cartel de Rafaela, el medallero ubicado en la rotonda de Bv. Yrigoyen y Av. Williner, la Plaza 25 de Mayo, la zona céntrica de Av. Santa Fe y el edificio municipal.



Luego, el circuito continuará por el sector norte, pasando por el Distrito Joven, el Estadio Multipropósito Invencible Rafaela y la nueva Av. 500 Millas Argentinas para finalizar nuevamente en el invencible Velódromo.



Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de octubre y se realizan de manera digital AQUÍ



El valor de inscripción es de $45.000 para los 21K, $35.000 para los 10K y $25.000 para los 5K. La jornada incluirá premios por categorías y sorteos.



En el mismo sitio se puede consultar y descargar el reglamento de la carrera, el deslinde y el apto médico correspondiente.



Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al

3492 602 426.