El Municipio presentó el balance de gestión de los Juegos Suramericanos: el impacto económico en Rafaela superó los $68 mil millones

El Gobierno municipal de Rafaela presentó ante el Concejo Municipal el balance de gestión correspondiente al segundo semestre de 2026. El documento, elevado el viernes 16 de octubre, repasa las principales acciones desarrolladas por las distintas áreas, con especial énfasis en la organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Uno de los datos centrales del informe es el impacto económico directo estimado en $68.136 millones. De ese total, unos $65.000 millones corresponden a inversiones públicas y privadas en infraestructura, mientras que otros $3.136 millones están vinculados al consumo de los visitantes.

De acuerdo con el relevamiento, cerca de $50.000 millones de las inversiones provinieron del sector público, principalmente del Gobierno provincial, y alrededor de $15.000 millones correspondieron al sector privado.

Obras, infraestructura y empleo

El balance pone el foco en las obras realizadas en el oeste de Rafaela, donde se construyeron el nuevo Velódromo, el Microestadio Multipropósito y las pistas de BMX y skate.

A estas intervenciones se sumaron trabajos de pavimentación, ampliación de redes de agua y cloacas, desagües, iluminación, ciclovías y espacios peatonales.

Entre las cifras informadas se destacan más de 38.000 metros cuadrados de infraestructura vial, un proyecto de 3,5 kilómetros de ciclovías, más de 30.000 metros cuadrados de infraestructura peatonal y la instalación de más de 5.360 metros lineales de nuevas redes de servicios.

En cuanto al empleo, el Ejecutivo señaló que los distintos frentes de obra generaron más de 740 oportunidades laborales.

Más de 200.000 asistencias y movimiento turístico

La realización de los Juegos también estuvo acompañada por una importante convocatoria en las actividades recreativas y culturales. Según los datos municipales, los Fan Fest acumularon más de 200.000 asistencias durante las 14 jornadas.

La programación incluyó 119 espectáculos culturales y recreativos, con la participación de más de 50 artistas locales.

El movimiento económico también alcanzó a los sectores gastronómico y hotelero. De acuerdo con el informe, la gastronomía registró consumos por aproximadamente $1.431 millones, mientras que el alojamiento representó unos $910 millones.

Por otra parte, más de 10.000 estudiantes de Rafaela y la región participaron en las propuestas deportivas y educativas vinculadas con el evento.

El legado de los Juegos y los puntos por mejorar

Desde el Ejecutivo destacaron que los Juegos permitieron incorporar infraestructura deportiva de nivel internacional y reforzar la capacidad de Rafaela para organizar y recibir futuras competencias.

El documento también incluye acciones vinculadas con la seguridad, la prevención, el mantenimiento urbano, la gestión ambiental y la participación ciudadana. Entre ellas, menciona la recuperación de espacios públicos, la renovación del microcentro y las intervenciones realizadas en la Plaza 25 de Mayo.

Sin embargo, el relevamiento sobre la experiencia de los asistentes también identificó cuestiones que requieren mejoras. Entre los aspectos señalados figuran la disponibilidad de tribunas, los espacios de descanso y sombra, los baños, la accesibilidad y la información sobre los ingresos y los servicios disponibles.

Con la presentación del balance, se abre una nueva instancia de análisis en el Concejo Municipal, donde los representantes legislativos podrán revisar las cifras, las acciones informadas y el alcance de las inversiones.

El desafío a futuro será aprovechar la infraestructura y los espacios incorporados para que el impacto de los Juegos Suramericanos se mantenga en el tiempo, tanto en el desarrollo deportivo como en la actividad económica y la calidad de los espacios públicos de Rafaela.