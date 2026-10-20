Supermercados reclaman que Santa Fe, La Pampa y CABA adhieran al sistema de control de billeteras virtuales

La Asociación de Supermercados Unidos pidió a Economía que gestione la adhesión de Santa Fe, La Pampa y CABA al Sircupa.

La entidad sostiene que la falta de incorporación de esas jurisdicciones genera desigualdades impositivas en el comercio minorista.

La Pampa descartó estudiar la implementación del sistema por considerar que aumentaría la presión fiscal sobre sectores informales.

ASU advierte que algunas operaciones con billeteras virtuales permiten eludir controles tributarios y perjudican a los comercios registrados.

Los supermercadistas aseguran que el Sircupa no crea nuevos impuestos ni aumenta las alícuotas, sino que establece un mecanismo de recaudación a cuenta.

La organización defiende la extensión del sistema como una herramienta para ampliar la base de contribuyentes, mejorar los controles y reducir la competencia desleal.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) reclamó al Ministerio de Economía de la Nación que intervenga ante los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa para que se incorporen al sistema de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a las acreditaciones en cuentas de pago. La entidad sostiene que la falta de adhesión de esas tres jurisdicciones genera diferencias impositivas que perjudican al comercio formal y favorecen a competidores que operan en la informalidad mediante billeteras virtuales.

El planteo fue presentado formalmente ante el Gobierno nacional y apunta a conseguir la incorporación inmediata de esos distritos al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (Sircupa), administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb). Según la organización, se trata de las únicas jurisdicciones subnacionales que todavía no integran el régimen, una situación que, a su entender, provoca distorsiones en el funcionamiento del comercio minorista.

La posición de La Pampa, al menos por ahora, no parece encaminada a satisfacer el pedido de los supermercadistas. El ministro de Economía provincial, Guido Bisterfeld, sostuvo que la administración pampeana no estudia implementar el sistema porque considera que sumaría presión fiscal sobre un sector económico mayoritariamente informal, que ya enfrenta las consecuencias del modelo económico nacional.

En cambio, los gobiernos de Santa Fe y de la Ciudad de Buenos Aires no formularon comentarios ante las consultas realizadas sobre el reclamo. La falta de definiciones mantiene abierto el conflicto entre el sector supermercadista y las jurisdicciones que permanecen fuera del mecanismo de recaudación.

Desde ASU advierten que la ausencia de un criterio uniforme genera una asimetría impositiva que afecta especialmente a las cadenas de supermercados y a los comercios que cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias. Según la entidad, las empresas formalizadas trabajan bajo esquemas bancarizados y sometidos a controles estrictos, mientras que parte de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras digitales sin afrontar las mismas retenciones a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El director ejecutivo de la organización, Juan Vasco Martínez, señaló que uno de los principales problemas del supermercadismo y del comercio minorista tradicional es la coexistencia con un nivel significativo de competencia ilegítima. Según explicó, numerosos operadores recurren a herramientas de pago digitales para realizar transacciones comerciales sin quedar sujetos a controles fiscales equivalentes a los que alcanzan a los negocios registrados.

La entidad considera que esa diferencia no solamente afecta la competencia, sino que también puede facilitar la omisión de ventas y la falta de declaración de ingresos. En ese escenario, los establecimientos que cumplen con las normas quedan en una posición desfavorable frente a quienes consiguen reducir sus costos mediante operaciones que permanecen fuera de los mecanismos de fiscalización.

Por ese motivo, ASU pidió que las tres jurisdicciones adopten el Sircupa y establezcan condiciones de control similares en todo el país. Martínez sostuvo que el objetivo es impedir que las transferencias y las billeteras virtuales se conviertan en una vía para eludir obligaciones tributarias, al tiempo que defendió la necesidad de ampliar la cantidad de contribuyentes que efectivamente tributan.

La asociación también buscó diferenciar su propuesta de un aumento de impuestos. Según explicó, el Sircupa no crea un nuevo tributo ni modifica las alícuotas vigentes, sino que funciona como un mecanismo de recaudación y pago a cuenta sobre un padrón unificado de contribuyentes.

La iniciativa apunta a extender a las cuentas de pago digitales un criterio de control semejante al que aplica el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) sobre las cuentas bancarias tradicionales. Para los supermercadistas, una implementación extendida a todo el territorio permitiría mejorar la trazabilidad de las operaciones comerciales, ampliar la base de contribuyentes y reducir las diferencias entre quienes cumplen con sus obligaciones y quienes operan al margen de ellas.

El reclamo abre una discusión sobre el alcance de los controles fiscales en la economía digital y la distribución de las cargas tributarias entre los distintos actores del comercio. Mientras ASU sostiene que la adhesión al sistema permitiría equilibrar la competencia sin incrementar impuestos, La Pampa advierte sobre el impacto que podría tener una nueva herramienta de fiscalización en sectores con elevados niveles de informalidad.