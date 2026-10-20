LeBron James agranda su leyenda y abre la nueva temporada de la NBA ante Philadelphia 76ers

LeBron James comenzará este martes 20 de octubre una nueva temporada histórica en la NBA: la número 24 de su carrera, esta vez con la camiseta de Philadelphia 76ers. A sus 41 años, el máximo anotador de todos los tiempos afrontará un nuevo desafío con el objetivo de conquistar su quinto anillo de campeón.

El debut oficial del Rey será ante New York Knicks, en el Madison Square Garden, durante la jornada inaugural de la temporada regular 2026-2027. Su llegada a Filadelfia sorprendió al mundo del básquet, especialmente por la decisión de aceptar un contrato de ocho millones de dólares por dos años, una cifra inferior a la que percibía en Los Angeles Lakers.

LeBron James priorizó el desafío deportivo por encima del dinero

La salida de los Lakers marcó un giro importante en la carrera de LeBron James, que buscará hacer historia con su cuarta franquicia. Hasta el momento, el alero consiguió campeonatos con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers, además de sus dos títulos con Miami.

Si logra consagrarse con los Sixers, se convertirá en el primer jugador en ganar un campeonato de la NBA con cuatro equipos diferentes.

Su llegada también representa un desafío para la dirigencia de Philadelphia, que busca conformar un plantel competitivo alrededor de figuras como Joel Embiid y Tyrese Maxey. La decisión de LeBron de aceptar un salario más bajo responde a su intención de priorizar la posibilidad de competir por un nuevo título.

“No vine por dinero ni por la familia. Sigo teniendo ganas de trabajar, luchar y competir para sentir de nuevo lo que es ganar un campeonato”, aseguró el basquetbolista, de acuerdo con las declaraciones citadas en la nota original.

De esta manera, el Rey dejó atrás el contrato más elevado de su trayectoria para afrontar una nueva etapa en Filadelfia, con la mira puesta en ampliar su legado en la NBA.

La advertencia de LeBron James antes del debut oficial

En su primera presentación amistosa con la camiseta de los Sixers, LeBron sumó 10 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes en la derrota por 114-108 ante Brooklyn Nets.

Tras el encuentro, el jugador reconoció que el equipo necesitará tiempo para adaptarse a la nueva dinámica de juego. “Fue algo diferente ponerme un nuevo uniforme, pero la dinámica del juego es la misma. Llevará un tiempo acoplarnos”, explicó.

Además, advirtió que las expectativas deberán acompañarse de paciencia y trabajo colectivo. “La gente quiere resultados inmediatos, pero si querés hacer algo especial, toma tiempo. Hay que sentirse cómodo en la incomodidad”, sostuvo.

Y dejó en claro que su ambición sigue intacta: “No me alejé de mi familia para quedar afuera en segunda ronda”.

Con una nueva camiseta y otro desafío por delante, LeBron James comenzará su temporada número 24 decidido a demostrar que todavía puede competir al máximo nivel y luchar por otro campeonato.