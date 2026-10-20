Preocupación en la Roma: Paulo Dybala necesitará más tiempo para recuperarse de su lesión

Nuevas complicaciones físicas generan preocupación en la Roma en un tramo clave de la temporada. Paulo Dybala deberá permanecer al menos dos semanas más fuera de las canchas debido a una lesión muscular que prolongará su recuperación más de lo previsto.

La noticia fue confirmada por el entrenador del conjunto italiano, Gian Piero Gasperini, durante la conferencia de prensa previa al encuentro de Champions League frente al Slovan Bratislava.

La explicación de Gasperini sobre la lesión de Dybala

El técnico brindó detalles sobre el estado físico del delantero argentino luego de que se sometiera a nuevos estudios médicos.

“Esperábamos que la recuperación fuera un poco más rápida. Sin embargo, la última resonancia magnética que se le realizó ayer muestra también una pequeña lesión, aunque sea mínima, lo que hará que su recuperación se alargue un poco más: creo que un par de semanas adicionales”, explicó Gasperini.

La molestia de la Joya se originó durante el partido ante el Real Madrid, cuando sintió dolores en la pantorrilla y debió ser reemplazado en el entretiempo. Como consecuencia de esa dolencia, el cordobés ya se había perdido la victoria de la Roma por 2-0 frente al Génova por la liga italiana.

Los partidos que se perderá Paulo Dybala

La prolongación de los plazos de recuperación dejará al argentino afuera de una serie de compromisos importantes para el equipo romano. En principio, Dybala no estará disponible para los encuentros ante Slovan Bratislava, Nápoles, Cagliari y Udinese.

Si la rehabilitación evoluciona favorablemente, el cuerpo técnico espera contar con él para el duelo internacional frente al Manchester United, programado para el próximo 3 de noviembre en Inglaterra.

Una baja sensible para la Roma

La ausencia del atacante representa un contratiempo para las aspiraciones de la Roma tanto en el ámbito local como en el internacional. Antes de lesionarse, Dybala se había consolidado como una pieza importante en la generación de juego del equipo y acumulaba cuatro asistencias en las primeras siete fechas de la Serie A.

Su aporte resultó clave para el rendimiento del conjunto capitalino, que se ubicaba en el tercer puesto de la tabla con 17 puntos, a solo dos unidades de los líderes, Lazio e Inter.