Subastan una pieza de un auto de Alpine que corrió en la Fórmula 1

Una pieza vinculada al Alpine que compitió en la temporada 2024 de la Fórmula 1 salió a subasta y despertó el interés de los fanáticos y coleccionistas de la categoría. Aunque no se informó en cuál de los monoplazas estuvo instalada, el objeto se destaca por su procedencia y por los elementos que forman parte del conjunto.

Se trata de una carcasa de caja de cambios utilizada durante carreras, montada junto a un alerón trasero en una estructura especialmente diseñada para exhibirla. El lote integra The Austin Auction, una subasta organizada por F1 Authentics, la plataforma oficial de artículos de colección de la Fórmula 1, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.

El conjunto figura en el catálogo bajo el nombre BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly. Según la información publicada, su precio estimado oscila entre 25.000 y 30.000 libras esterlinas, una cifra equivalente a entre 31.500 y 37.800 dólares.

Cómo es la pieza de Alpine que salió a subasta

El lote está compuesto por dos elementos con distintos antecedentes deportivos. Por un lado, la carcasa de la caja de cambios fue utilizada en un monoplaza de Alpine durante la temporada 2024. Por otro, el alerón trasero fue fabricado con especificaciones de competición, aunque no llegó a utilizarse en una prueba oficial.

La carcasa combina fibra de carbono y metal, y conserva el sello original de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un detalle relevante para acreditar su procedencia. El alerón mantiene los colores rosa y azul asociados a BWT, uno de los patrocinadores del equipo francés, junto con la marca Castrol.

Entre sus particularidades, el conjunto conserva una característica funcional: la solapa del sistema DRS del alerón puede abrirse y cerrarse manualmente. Este mecanismo permite reducir la resistencia aerodinámica en determinadas condiciones de carrera y favorece los adelantamientos.

Dónde se puede comprar el objeto de colección

Quienes quieran participar en la subasta deben ingresar a F1 Authentics y registrarse para consultar el catálogo y las condiciones de participación.

La pieza está identificada con el número 052 dentro de The Austin Auction. El monto definitivo dependerá de las ofertas que realicen los interesados. Según la información disponible, no se precisó la fecha exacta de cierre de las pujas ni se detallaron posibles condiciones adicionales relacionadas con el precio.

Cómo fue la temporada 2024 de Alpine en la Fórmula 1

El objeto pertenece a una etapa particular de la escudería francesa, que finalizó sexta en el Campeonato Mundial de Constructores de 2024. El equipo tuvo un comienzo complicado, pero logró recuperarse y protagonizó uno de sus mejores resultados del año en el Gran Premio de San Pablo, disputado bajo la lluvia.

En aquella carrera, Esteban Ocon terminó en el segundo puesto y Pierre Gasly completó el podio al finalizar tercero. El doble resultado representó un impulso importante para Alpine y contribuyó a su posición final en el campeonato.

La decoración del alerón remite a aquella temporada, en la que el equipo contó con una alineación integrada por los dos pilotos franceses. Ahora, una pieza relacionada con ese proyecto deportivo busca encontrar un nuevo dueño entre los seguidores de la máxima categoría del automovilismo.