Milei entre las giras internacionales y las urgencias de la política doméstica

Por RICARDO ZIMERMAN

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Javier Milei parece haber convertido sus viajes al exterior en una pieza central de su estrategia política. Mientras el Gobierno libra en el Congreso una batalla cotidiana para sostener sus decisiones y ordenar una mayoría parlamentaria todavía dependiente de acuerdos, el Presidente busca consolidar una identidad internacional asociada a los principales referentes de la derecha. La apuesta tiene una lógica propia: construir liderazgo más allá de las fronteras argentinas y aprovechar el avance de espacios ideológicos afines. Sin embargo, esa proyección convive con una pregunta inevitable sobre las prioridades de una administración que todavía necesita negociar cada capítulo importante de su agenda interna.

La simultaneidad entre las giras presidenciales y las discusiones legislativas no es un detalle menor. Mientras el oficialismo consiguió impedir que la oposición reuniera el quórum necesario para debatir la derogación del DNU 70/2023, Milei se encontraba en Washington, participando de actividades políticas y exhibiendo su respaldo a Flávio Bolsonaro. El episodio sintetiza dos dimensiones de su gobierno: la defensa de las herramientas institucionales que considera indispensables para su programa económico y la voluntad de intervenir activamente en el escenario político regional. La dificultad consiste en conseguir que ambas agendas se complementen sin que una termine desplazando a la otra.

El próximo viaje a España volverá a poner esa tensión en primer plano. Después de una breve permanencia en la Argentina, el mandatario tiene previsto trasladarse a Madrid, en un momento de particular sensibilidad para la política española, atravesada por la convocatoria anticipada a elecciones y las tensiones que enfrenta Pedro Sánchez. La posibilidad de mantener contactos con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal se inscribe en una relación política que excede los encuentros protocolares. Milei busca fortalecer vínculos con dirigentes que comparten buena parte de su visión ideológica y que pueden contribuir a darle mayor visibilidad dentro de una corriente internacional que aspira a disputar espacios de poder.

En ese terreno, el Presidente se mueve con una comodidad que contrasta con las dificultades de la negociación parlamentaria argentina. Sus intervenciones en Washington, incluido el respaldo explícito a los sectores enfrentados con Luiz Inácio Lula da Silva, revelan que no pretende limitar su papel al de un jefe de Estado preocupado exclusivamente por los asuntos nacionales. Milei quiere ser un protagonista de las disputas políticas regionales, con capacidad para respaldar candidaturas, establecer alianzas y proyectar su modelo más allá de la experiencia argentina. Desde la perspectiva de la Casa Rosada, esos gestos pueden fortalecer su posición y ampliar la influencia de La Libertad Avanza.

Pero la política exterior también tiene sus límites. Una cosa es consolidar afinidades ideológicas y otra, muy distinta, convertirlas en resultados concretos para el país. La construcción de una red internacional puede otorgarle al Presidente reconocimiento entre dirigentes y sectores afines, aunque no resuelve por sí misma los problemas de gobernabilidad ni reemplaza los acuerdos necesarios para aprobar leyes. En definitiva, el capital político que Milei procura acumular fuera de la Argentina deberá convivir con una realidad doméstica en la que los votos no se consiguen por adhesión doctrinaria, sino mediante negociaciones que exigen concesiones y compromisos.

La sesión prevista para el 21 de octubre será una prueba significativa de esa capacidad. El oficialismo anticipa una jornada legislativa extensa, con una agenda que combina iniciativas de distinto alcance y busca responder a las demandas de los bloques dialoguistas. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y las propuestas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar integran un temario que procura ampliar el margen de entendimiento con sectores que resultan decisivos para la estrategia parlamentaria del Gobierno.

La discusión sobre las tierras rurales constituye, en particular, una muestra de las contradicciones que atraviesan la construcción de poder libertaria. El oficialismo pretende introducir cambios que permitan restablecer límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros, en una concesión a sus aliados, mientras intenta preservar el esquema normativo impulsado por el DNU 70/2023. La necesidad de encontrar una fórmula que permita sostener el decreto sin perder respaldos parlamentarios expone hasta qué punto el Gobierno debe adaptar sus iniciativas cuando la aritmética legislativa no acompaña de manera automática sus convicciones.

La ausencia de Milei durante esas discusiones vuelve a colocar a la mesa política en el centro de la escena. Diego Santilli, los Menem y los demás integrantes de la conducción libertaria tendrán que administrar las conversaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores, tanto para avanzar con el temario legislativo como para reunir apoyos en torno a la eliminación de las PASO y al Presupuesto 2027. El acercamiento con Marcelo Orrego y la reanudación prevista de los contactos con Cristian Ritondo y Fernando de Andreis muestran que el oficialismo necesita preservar canales de diálogo incluso con espacios con los que mantiene diferencias.

El PRO, en ese sentido, vuelve a ocupar un lugar relevante. Su decisión de no participar de la sesión opositora contribuyó a impedir el tratamiento del DNU, pese a las tensiones acumuladas por las discusiones sobre discapacidad, la coordinación parlamentaria y las negociaciones electorales hacia 2027. Esa conducta demuestra que las diferencias no necesariamente conducen a una ruptura, pero también que la cooperación no está garantizada de antemano. Cada votación obliga a reconstruir acuerdos y a medir el costo político de sostenerlos.

Milei parece convencido de que su liderazgo puede crecer simultáneamente en dos escenarios: el internacional, donde busca convertirse en una referencia de la derecha, y el doméstico, donde pretende imponer una transformación profunda del Estado. La estrategia tiene una coherencia ideológica, aunque también encierra un riesgo. Cuanto más espacio ocupa la construcción de su perfil internacional, mayor es la necesidad de que su equipo demuestre que puede sostener el funcionamiento político del Gobierno sin depender permanentemente de su presencia.

El verdadero desafío presidencial no consiste en elegir entre viajar o gobernar, sino en evitar que ambas dimensiones se desconecten. Las giras pueden ofrecer visibilidad, alianzas y reconocimiento; el Congreso, en cambio, exige paciencia, negociación y resultados verificables. La fortaleza de Milei no se medirá únicamente por la recepción que encuentre entre sus aliados extranjeros, sino también por la capacidad de su administración para convertir sus objetivos en decisiones concretas dentro de la Argentina. Porque el liderazgo internacional puede alimentar una identidad política, pero la gobernabilidad se construye, inevitablemente, en casa.