La dedicatoria de Candela Arizaga a Facundo Moyano en medio de la polémica

En medio de las repercusiones por su viaje a España, Candela Arizaga volvió a llamar la atención en las redes sociales con un gesto romántico dedicado a Facundo Moyano. La influencer compartió una foto junto al exdiputado y acompañó la imagen con una frase cargada de amor, en medio de los comentarios que generó la reconciliación de la pareja.

La publicación apareció en las historias de Instagram de Arizaga, donde se mostró sonriente junto a Moyano. Junto a la fotografía, escribió un mensaje que no pasó inadvertido: “No te conocí, te reconocí. Llevo años soñando contigo”, y etiquetó al exfuncionario.

La dedicatoria se suma a las imágenes que ambos habían compartido días atrás frente al mar. En aquella ocasión, Moyano le regaló una joya cuyo valor fue estimado en miles de dólares, un gesto que también despertó repercusiones en las redes sociales.