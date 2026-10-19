Mirtha Legrand reapareció tras su internación y mostró cómo pasó el Día de la Madre

A una semana de haber recibido el alta médica, Mirtha Legrand volvió a aparecer en las redes sociales con una publicación que enterneció a sus seguidores. La conductora compartió una fotografía junto a sus seres queridos para celebrar el Día de la Madre y se mostró feliz de disfrutar el momento en familia.

“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió la diva en su cuenta de Instagram, donde recibió numerosas muestras de afecto.

La publicación generó una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, que celebraron verla nuevamente y destacaron su aspecto. “Se la ve hermosa”, “¡Muy linda la foto! Que Dios la bendiga”, “Qué bueno es verla recuperada”, “Te amamos”, “Una familia muy bella” y “Nuestra reina” fueron algunos de los comentarios que dejaron en el posteo.