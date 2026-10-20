Cristiano Ronaldo recibió una sanción de 30 días y una multa por abandonar Portugal

Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar sin autorización la concentración de la Selección de Portugal. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la sanción tras analizar el episodio ocurrido durante la última fecha FIFA.

El conflicto se originó después de la derrota por 2-1 ante Noruega, partido en el que el delantero quedó en el banco de suplentes. Disconforme con su situación, el capitán portugués decidió retirarse de la concentración mientras el equipo se preparaba para su siguiente compromiso internacional.

El castigo responde a una medida disciplinaria por su comportamiento. Sin embargo, Ronaldo ya había cumplido parte de la suspensión de manera preventiva, por lo que solamente le quedaban 11 días para completar el período establecido.

De esta manera, el delantero podría volver a estar disponible para los próximos compromisos de Portugal, previstos para noviembre, siempre que sea convocado por el entrenador. La resolución no implica una exclusión definitiva de la selección.