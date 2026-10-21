La UEFA presiona a Infantino y le exige explicaciones a la FIFA por sus vínculos con Donald Trump

La tensión entre la UEFA y la FIFA sumó un nuevo capítulo. La confederación europea le exigió explicaciones a Gianni Infantino sobre la gestión del organismo, posibles conflictos de intereses y sus vínculos con el entorno del presidente estadounidense Donald Trump.

A través de una carta firmada por su secretario general, Theodore Theodoridis, la UEFA envió un cuestionario de 42 preguntas y estableció como fecha límite el próximo 2 de noviembre para recibir las respuestas. El documento pone bajo la lupa distintas decisiones institucionales y comerciales de la conducción del fútbol mundial.

El conflicto también tiene una dimensión política: la disputa por la gobernanza del organismo y el escenario de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para 2027.

El negocio millonario que involucra al entorno de Trump

Uno de los principales puntos de cuestionamiento es el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba la transferencia y licencia de derechos comerciales vinculados al Mundial por cifras estimadas de entre 4.200 y 20.000 millones de dólares.

La negociación exclusiva con la firma de inversión Thrive Capital, dirigida por Josh Kushner, despertó preocupación en la UEFA. Josh es hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump y exasesor del mandatario estadounidense.

Por eso, la confederación europea busca determinar quién autorizó las negociaciones y por qué se habría concedido exclusividad a la empresa sin la aprobación previa del Consejo de la FIFA. Aunque el proyecto finalmente fue descartado, la UEFA cuestiona la transparencia del proceso y los mecanismos de control interno.

La intervención de Trump y las decisiones disciplinarias de la FIFA

El cuestionario también aborda la relación entre la política estadounidense y las decisiones deportivas. Entre los puntos que la UEFA busca esclarecer figura una presunta intervención telefónica de Donald Trump ante Infantino para solicitar la revisión o anulación de una tarjeta roja mostrada al futbolista estadounidense Folarin Balogun.

La confederación pretende conocer si el caso recibió un tratamiento excepcional y si habría tenido la misma consideración sin la supuesta intervención del presidente estadounidense.

Además, el documento incluye preguntas sobre la creación y entrega del denominado Premio de la Paz a Trump, las negociaciones relacionadas con una criptomoneda vinculada al organismo y la lista de invitados especiales en los sectores VIP y VVIP de los torneos organizados por la FIFA.

La preocupación central es determinar si las relaciones políticas y personales pudieron influir en decisiones que deberían responder a criterios institucionales.

La disputa por el poder y las elecciones de 2027

El plazo fijado para el 2 de noviembre suma presión sobre Infantino en un contexto de creciente tensión entre las dos organizaciones. La UEFA busca respuestas sobre el funcionamiento de la FIFA y las decisiones de su conducción, mientras se acerca un nuevo proceso electoral para definir la presidencia del organismo.

En paralelo, representantes legales de la confederación europea habrían recurrido a tribunales federales de Estados Unidos para solicitar documentación relacionada con la gestión financiera de la FIFA, incluidos correos electrónicos y registros internos.

Desde la FIFA, el conflicto fue interpretado como una intromisión en sus asuntos institucionales. La disputa refleja las diferencias entre ambas entidades sobre la administración de los recursos, la distribución de ingresos y el alcance de sus respectivas competencias.

Un conflicto que trasciende el fútbol

El enfrentamiento entre la UEFA y la FIFA excede el intercambio de cartas y cuestionarios. En el centro de la discusión aparecen el control de los derechos comerciales, la transparencia de las decisiones dirigenciales y los límites de la relación entre el fútbol y la política.

Ahora, la atención está puesta en la respuesta de Infantino y en las explicaciones que pueda ofrecer antes del vencimiento del plazo. El desenlace podría profundizar la disputa entre los organismos o abrir una instancia de negociación para introducir cambios en los mecanismos de gobernanza del fútbol mundial.