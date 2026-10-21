LeBron James debutó en los Sixers y arruinó el estreno de temporada de los Knicks

LeBron James comenzó su temporada número 24 en la NBA con una victoria en su debut con Philadelphia 76ers. El conjunto visitante se impuso por 106-100 ante New York Knicks en un Madison Square Garden colmado y arruinó los festejos del equipo local, que celebraba el título conseguido la campaña pasada.

LeBron James debutó con los Sixers: sus números y las claves del triunfo

Los Knicks comenzaron el encuentro con intensidad y encontraron sus principales respuestas ofensivas en Jalen Brunson, quien aportó 21 puntos, y Karl-Anthony Towns, que sumó otros 19. Sin embargo, Philadelphia logró mantenerse en partido, recortó la diferencia y llegó al último cuarto apenas un punto por debajo, antes de definir el encuentro en el tramo final.

A sus 41 años, LeBron James tuvo un estreno sólido con los Sixers, en lo que representa su cuarta franquicia en la NBA. El alero registró 14 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, con un papel destacado en la conducción del equipo.

La principal figura ofensiva de Philadelphia fue Tyrese Maxey, autor de 28 puntos. También se destacó Joel Embiid, quien terminó con 13 unidades y 11 rebotes, mientras que Jaylen Brown aportó 19 puntos para completar una actuación colectiva que le permitió a los visitantes quedarse con el triunfo en el inicio de la temporada.