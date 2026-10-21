Zelensky abre la puerta a congelar la guerra con Rusia y aceptar la actual línea del frente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, manifestó una nueva disposición en la estrategia de Kiev para poner fin al conflicto con Rusia: aceptar un alto el fuego que mantenga las posiciones militares actuales, sin exigir como condición previa la recuperación inmediata de todos los territorios ocupados.

La propuesta supondría una modificación significativa en la postura ucraniana, ya que permitiría detener los combates sobre la base de la situación territorial existente en el frente. De esta manera, una parte importante del territorio de Ucrania que permanece bajo control de las fuerzas rusas desde 2022 quedaría fuera del alcance de una recuperación inmediata.

El escenario representa un desafío político y militar para el gobierno de Zelensky, que debería evaluar las condiciones de cualquier acuerdo sin renunciar formalmente a sus reivindicaciones territoriales. La congelación de las posiciones no implicaría necesariamente reconocer la soberanía rusa sobre las zonas ocupadas, sino establecer una pausa en las hostilidades.

Por su parte, el gobierno de Vladimir Putin mantiene el control de amplias áreas del territorio ucraniano, mientras la continuidad de la guerra sigue generando consecuencias humanitarias, económicas y estratégicas para ambos países.

La eventual aceptación de un alto el fuego sobre las líneas actuales podría abrir una nueva etapa en los esfuerzos diplomáticos, aunque el resultado dependerá de las garantías de seguridad, las condiciones de negociación y la voluntad de las partes de sostener un acuerdo a largo plazo.