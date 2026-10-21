Final de la Copa Sudamericana: cuándo se venden las entradas, cuánto cuestan y cómo registrarse

Boca Juniors concretó una clasificación épica en el estadio Maracaná tras revertir la serie ante Vasco da Gama y aseguró su lugar en la final de la Copa Sudamericana. El equipo de La Ribera volverá a disputar una definición internacional después de 18 años y sus hinchas ya comenzaron a organizarse para acompañarlo.

La final se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, donde el Xeneize enfrentará al ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Ante la expectativa por la demanda de entradas, la Conmebol dio a conocer las primeras pautas para que los simpatizantes puedan registrarse y recibir información sobre la venta de localidades. Aunque todavía no se anunciaron los precios ni la fecha de inicio del expendio, ya está habilitada una instancia de registro de interés.

Cómo registrarse para recibir información sobre las entradas

Los hinchas que quieran asistir a la final pueden ingresar al sitio oficial de la Conmebol y completar el formulario de registro. Para hacerlo, deberán proporcionar los siguientes datos:

Nombre y apellido.

Correo electrónico.

País de residencia.

Fecha de nacimiento.

Equipo al que alentarán en la final.

La inscripción permitirá recibir notificaciones oficiales sobre las novedades de la venta de entradas. Sin embargo, registrarse no garantiza la disponibilidad de una localidad ni asegura la posibilidad de comprarla.

Cuáles son las categorías de entradas para la final

Durante el registro, los interesados pueden indicar su preferencia entre cuatro modalidades de ubicación y acceso:

Categoría 1: sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados y en una zona neutral.

Categoría 2: platea lateral situada en el sector opuesto a la Categoría 1, con asientos sin numerar.

Categoría 3: ubicaciones detrás de los arcos, con asientos sin numerar y destinadas a las parcialidades de los equipos finalistas.

Hospitality: acceso a un sector de Categoría 1 junto con servicios premium, que incluyen catering y entretenimiento exclusivo.

Cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

Por el momento, la Conmebol no confirmó la fecha ni el horario de apertura de la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana. Tampoco publicó los precios oficiales correspondientes a cada categoría.

Entre los próximos anuncios se espera conocer el enlace definitivo para comprar los tickets, la cantidad máxima de entradas por usuario y el cuadro tarifario de las distintas ubicaciones.

Mientras tanto, los hinchas de Boca pueden completar el registro preventivo y mantenerse atentos a los canales oficiales de la Conmebol para conocer las novedades sobre la comercialización de localidades.