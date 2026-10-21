El Municipio incorporó un camión 0 km para fortalecer el servicio de los Ecopuntos

La Municipalidad de Rafaela incorporó un camión frontal 0 kilómetro con equipo portacontenedor, que será destinado a las tareas de los Ecopuntos dependientes del Complejo Ambiental, bajo la órbita de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente.



La unidad ya fue recibida y próximamente será puesta en servicio para reforzar el retiro y traslado de los contenedores utilizados en estos espacios, donde los vecinos acercan residuos que requieren una disposición diferenciada.



Contar con este equipamiento permitirá sostener la rotación de los contenedores y mantener la capacidad de recepción de los Ecopuntos. Se trata de un recurso importante para acompañar el funcionamiento cotidiano del servicio y facilitar el manejo adecuado de los materiales recibidos.



La compra se concretó mediante licitación pública y fue adjudicada a la firma Luis J. D. Scorza y Cía. S.A., por un monto de $182.130.000.



Más equipamiento para mejorar la gestión de residuos

La incorporación del camión da continuidad a las inversiones destinadas a fortalecer el funcionamiento de los Ecopuntos. Como antecedente, el Municipio adquirió diez contenedores nuevos para los Ecopuntos I y II, con una inversión de $26.500.000.



Mientras los contenedores permiten organizar la recepción de los materiales, el camión portacontenedor reforzará la capacidad de retirarlos y trasladarlos, una tarea necesaria para mantener disponibles estos espacios.



Los Ecopuntos cumplen una función importante dentro de la gestión de residuos de la ciudad, al ofrecer alternativas para que los vecinos dispongan adecuadamente materiales que no corresponden a la recolección domiciliaria habitual.



Con esta incorporación, el Municipio continúa renovando el equipamiento de trabajo y fortaleciendo los recursos destinados a los servicios públicos y al cuidado del ambiente.