La creciente del río obliga a evacuar ganado en la costa santafesina ante la amenaza de El Niño

Los productores comenzaron a trasladar animales antes de lo habitual para reducir el riesgo de pérdidas por las inundaciones. La búsqueda de campos alternativos y la posibilidad de adelantar ventas forman parte de las medidas preventivas.

El avance de la creciente del río y la perspectiva de mayores lluvias asociadas al fenómeno de El Niño comenzaron a modificar la actividad ganadera en la costa santafesina. En las zonas más expuestas a las inundaciones, los productores ya iniciaron la evacuación de animales para evitar que el avance del agua comprometa la producción.

La situación obliga a reorganizar el funcionamiento de los establecimientos rurales, coordinar traslados y encontrar campos alternativos donde mantener al ganado hasta que mejoren las condiciones. Además, algunos productores analizan adelantar ventas para reducir los riesgos económicos ante una eventual intensificación de la creciente.

El escenario fue señalado por Carlos Hernández, protesorero de la Sociedad Rural de Santa Fe, y Juan Carlos Pujato, secretario de la entidad, quienes describieron las dificultades que enfrenta la ganadería en las zonas costeras y las decisiones que comenzaron a tomar los productores.

Traslados anticipados para evitar pérdidas

Una de las principales particularidades de este año es que los movimientos de hacienda comenzaron antes de lo habitual. La evolución del nivel del río llevó a los establecimientos ubicados en áreas inundables a anticipar medidas que, en otras circunstancias, suelen adoptarse cuando el agua avanza sobre los campos.

La evacuación requiere una planificación que incluye la disponibilidad de transporte, la búsqueda de terrenos con condiciones adecuadas y la coordinación entre productores para conseguir lugares donde alojar temporalmente a los animales.

La falta de espacios alternativos puede convertirse en una dificultad adicional, especialmente si la creciente obliga a trasladar grandes cantidades de hacienda en un período reducido.

La incertidumbre sobre la evolución del agua

La situación mantiene en alerta a los productores de la costa santafesina, que siguen de cerca el comportamiento del río y las perspectivas meteorológicas para definir cómo continuar con la actividad.

La eventual intensificación de las inundaciones podría obligar a profundizar los traslados y modificar las decisiones comerciales de los establecimientos. Entre las alternativas que se evalúan aparece la venta anticipada de animales, una medida que permitiría disminuir la cantidad de hacienda expuesta, aunque también podría alterar los tiempos previstos de producción.

Mientras tanto, la prioridad es resguardar los animales y reducir las pérdidas ante un escenario que todavía depende de la evolución de las condiciones climáticas e hidrológicas.

La creciente vuelve así a poner de manifiesto la vulnerabilidad de la ganadería costera frente a los fenómenos hídricos y la importancia de anticipar decisiones para sostener la actividad en las zonas más expuestas.