Pullaro llamó a fortalecer la Región Centro para defender la producción y el empleo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, convocó a profundizar la unidad entre las provincias de la Región Centro para proteger la actividad productiva y los puestos de trabajo. Además, planteó la necesidad de abrir una discusión nacional sobre el destino de las divisas que generen sectores estratégicos como la energía y la minería.

El mandatario santafesino formuló estas definiciones durante las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y los Corredores Bioceánicos, realizadas este martes en Paraná, donde compartió actividades con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Durante su intervención, Pullaro puso el foco en el escenario económico que se abrirá para la Argentina a partir del crecimiento de las actividades extractivas y energéticas. En ese sentido, sostuvo que uno de los principales desafíos será definir cómo se utilizarán los recursos en moneda extranjera que ingresen al país.

El gobernador consideró que la coordinación entre las tres provincias constituye una herramienta central para impulsar un modelo de desarrollo que contemple las necesidades de los sectores productivos y permita fortalecer la economía regional.

En ese marco, remarcó la importancia de sostener una agenda compartida entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de defender los intereses de sus economías, promover la competitividad y preservar el empleo.

El encuentro también permitió abordar el papel de los corredores bioceánicos como instrumentos para mejorar la conexión logística, facilitar el comercio exterior y ampliar las oportunidades de las empresas argentinas en los mercados internacionales.

La participación conjunta de los tres gobernadores volvió a poner en primer plano la estrategia de la Región Centro, que busca consolidar una posición común frente a los desafíos económicos nacionales y reclamar políticas que acompañen el desarrollo industrial, agropecuario y exportador.