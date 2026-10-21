Acciones de prevención y concientización sobre dengue en los barrios

Entre las iniciativas desarrolladas se destacan las campañas de concientización puerta a puerta, que permiten establecer un contacto directo con los vecinos y las vecinas para brindar información, responder consultas y promover la identificación y eliminación de posibles criaderos en los domicilios.



A través de estas acciones, se llegó a 12 barrios y más de 12.975 hogares, además de realizar visitas a numerosas instituciones educativas de la ciudad.



La iniciativa es llevada adelante por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud y la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente. Incluye la participación de hasta 15 voluntarios y voluntarias, que colaboran en tareas de relevamiento, sensibilización y control físico de criaderos.



Estas acciones forman parte de una política pública sostenida en el tiempo, basada en la articulación entre el Estado y la comunidad para prevenir la proliferación del mosquito y reducir los riesgos asociados al dengue y otras enfermedades transmitidas por Aedes aegypti.



Recomendaciones para prevenir el dengue

Ante las lluvias y la acumulación de agua, el Municipio recuerda la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar la reproducción del mosquito.



La principal estrategia es el descacharrado, que consiste en eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos y otros recipientes.



Además, se recomienda: mantener patios, terrazas y terrenos limpios y desmalezados; mantener los tanques de agua bien tapados y los desagües destapados; guardar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua; mantener las piletas limpias y cloradas durante todo el año o vaciarlas si no se utilizan; cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y los floreros.



Asimismo, se recuerda que, los domingos asignados a cada sector, los vecinos pueden disponer los residuos de patio para su recolección, contribuyendo a las acciones de descacharrización.



Cómo prevenir las picaduras

Para reducir el riesgo de picaduras, se aconseja: colocar mosquiteros en puertas y ventanas; usar repelente corporal y aplicarlo según las indicaciones del producto; vestir ropa clara que cubra brazos y piernas; utilizar repelentes ambientales, como tabletas o espirales, siguiendo las instrucciones de uso.



¿Qué hacer ante posibles síntomas?

Entre los síntomas del dengue se encuentran la fiebre alta, el dolor detrás de los ojos, los dolores musculares y articulares, las náuseas, el cansancio y las erupciones o la picazón en la piel.



Ante la aparición de estos síntomas, se recomienda no automedicarse y consultar a un centro de salud.



La prevención comienza en casa y requiere del compromiso de toda la comunidad. La eliminación de criaderos y la adopción de medidas de cuidado son fundamentales para reducir la presencia del mosquito y proteger la salud de la población.