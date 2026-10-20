Manchester City: qué sanciones podría recibir por las infracciones financieras en la Premier League

El Manchester City vuelve a estar en el centro de la polémica por las 115 presuntas infracciones financieras investigadas por la Premier League. En las últimas horas, distintos medios británicos difundieron versiones sobre las posibles sanciones que podría recibir el club inglés, entre ellas una quita de puntos que incluso podría comprometer su permanencia en la máxima categoría.

Sin embargo, hasta el momento no se anunció oficialmente ninguna sanción deportiva definitiva. El expediente continúa su curso legal y el club cuestiona las conclusiones del proceso, por lo que todavía no está confirmado si habrá una deducción de puntos o un eventual descenso.

El caso se remonta a una investigación sobre presuntas irregularidades financieras cometidas durante nueve temporadas, entre 2009 y 2018. Entre las acusaciones se encuentran la presentación de información financiera incorrecta, irregularidades en acuerdos comerciales y el incumplimiento de las normas económicas de la Premier League.

Además, el expediente incluye cargos relacionados con la falta de cooperación del club durante la investigación. La gravedad de las acusaciones convirtió el caso en uno de los procesos disciplinarios más importantes de la historia reciente del fútbol inglés.

Tras conocerse las conclusiones de la comisión independiente, el Manchester City presentó una apelación el 2 de octubre y mantiene su postura frente a las acusaciones. La resolución de ese recurso será clave para determinar cómo continuará el procedimiento y cuáles podrían ser sus consecuencias deportivas.

Entre los posibles castigos que se mencionaron a lo largo del proceso figuran una importante quita de puntos y, en el escenario más extremo, el descenso a una categoría inferior. No obstante, esas alternativas no deben interpretarse como sanciones confirmadas, sino como posibilidades que circulan en torno al caso.

Por ahora, la atención está puesta en los próximos pasos del procedimiento legal. Hasta que las autoridades competentes emitan una resolución definitiva, el futuro deportivo del Manchester City en relación con este expediente continúa sin definirse.