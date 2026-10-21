Tras liberar al Perú de la presencia española, San Martín crea una bandera para el nuevo estado independiente.

El diseño original difería bastante del actualmente utilizado y se componía de cuatro triángulos rojos y blancos alternados con un escudo alegórico en el centro.

Un decreto firmado por el Libertador el 21 de octubre de 1820 la declara insignia nacional.

En 1825 durante le gobierno de Simón Bolívar se decide cambiar el diseño y la bandera adopta el esquema que hoy conocemos.

La versión mas aceptada es que San Martín se inspiró en una bandada de flamencos que observó en una playa de Pisco para darle los colores a la insignia.

Otros, afirman que es la combinación de los colores argentinos y chilenos.