Es inaugurada la estatua del Crísto Redentor en Río de JaneiroEFEMERIDES Ricardo Zimerman
El 12 de obtubre de 1931 quedaba inaugurada la estatua del Cristo Redentor, el mayor símbolo de la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
La piedra fundamental se colocó el 4 de abril de 1822 y la construcción demandó una compleja ingeniería para erigir la mole de hormigón de 1.000 toneladas y 38 metros de altura situada en la cima del cerro Corcovado que se eleva a 809 metros sobre el nivel del mar. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Heitor da Silva Costa, el escultor francés Paul Ladowsky y el artista Carlos Oswald.
En contra de todas las previsiones, durante la obra realizada en un ambiente de fuertes vientos y cuestas escarpadas no se produjeron accidentes fatales, hecho que llevó al ingeniero en jefe de religión judía a convertirse a la fe católica.
El 7 de julio de 2007 fue incluida en la lista de las siete maravillas del Mundo Moderno.