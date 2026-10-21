Santa Fe elimina el descuento solidario a más de 45.000 jubilados y habrá una mejora en los habere

La finalización de la emergencia previsional en Santa Fe comenzó a reflejarse en los ingresos de miles de jubilados y pensionados provinciales. Con el vencimiento de la Ley 14.283, dejaron de aplicarse los descuentos correspondientes al denominado aporte solidario, una medida que alcanzaba a 45.240 beneficiarios con haberes superiores a determinados montos.

La normativa, que estableció la emergencia del sistema previsional por dos años, perdió vigencia el 15 de septiembre. Por ese motivo, durante ese mes el descuento se aplicó de manera parcial. La eliminación total se verá reflejada en los haberes correspondientes a octubre, que la Caja de Jubilaciones tiene previsto abonar durante la primera semana de noviembre.

El aporte había sido establecido mediante un esquema progresivo, calculado de acuerdo con el monto de las prestaciones. Los jubilados que cobraban hasta tres jubilaciones mínimas estaban exentos, mientras que quienes superaban ese umbral debían afrontar descuentos que iban del 2% al 6%, según sus ingresos.

En septiembre, la jubilación mínima provincial se ubicó en $654.881. De esta manera, los descuentos alcanzaban a quienes percibían más de aproximadamente $1,96 millones mensuales.

El Gobierno destaca una reducción del déficit previsional

El secretario de Previsión Social, Jorge Boasso, destacó los resultados de la reforma previsional implementada por la administración de Maximiliano Pullaro. Según indicó, el déficit mensual de la Caja pasó del 28,75% en julio de 2024 al 11,91% en agosto de 2026.

El funcionario sostuvo que las modificaciones permitieron evitar que el desequilibrio anual superara el billón de pesos y que el rojo se mantuviera en torno a los $420.000 millones.

Sin embargo, la aplicación de algunos puntos de la reforma continúa atravesada por disputas judiciales. De acuerdo con Boasso, alrededor de 60 beneficiarios iniciaron acciones para cuestionar el límite máximo de los haberes, establecido en el equivalente a 20 jubilaciones mínimas. La resolución definitiva de esos planteos quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

La emergencia previsional también había incorporado aportes solidarios del 2,77% mensual para funcionarios de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público. Ese mecanismo tiene un plazo de vigencia de 36 meses y, según el cronograma previsto, finalizará en septiembre de 2027.

La deuda de Nación continúa en el centro del reclamo

Otro de los puntos que condicionan las cuentas previsionales de Santa Fe es la deuda que la Nación mantiene con la provincia por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

En abril de 2026, el Gobierno santafesino y el Ministerio de Capital Humano acordaron un esquema de transferencias por $120.000 millones, distribuidos en 12 cuotas mensuales de $10.000 millones. Los desembolsos fueron planteados como pagos a cuenta mientras avanzaban las auditorías sobre los números del sistema previsional.

No obstante, según el planteo provincial, Nación solamente cumplió con la primera cuota. En paralelo, Santa Fe recibió un adelanto de coparticipación de $400.000 millones y analiza mecanismos para compensar parte de los recursos adeudados.

La administración provincial sostiene que el reclamo acumulado desde 2020 supera el billón de pesos y cuestiona el incumplimiento del cronograma de pagos acordado.

En ese contexto, el Gobierno santafesino también dispuso una ampliación presupuestaria que incrementa los recursos y las erogaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en $235.725 millones, con el objetivo de atender las necesidades financieras del organismo.

Más de 106.000 beneficiarios integran el sistema

Los datos oficiales correspondientes a septiembre indican que la Caja desembolsó $224.048 millones para pagar las prestaciones de 106.124 beneficiarios. De ese total, 81.816 corresponden a jubilados y 24.308 a pensionados.

El sector docente concentra la mayor cantidad de pasivos, con 42.705 beneficiarios. Le siguen la Administración Central, con 22.988, y la Policía, con 16.429.

En contraste, entre los sectores con menor cantidad de prestaciones se encuentran la Caja de Previsión Social, con 117 beneficiarios; el Tribunal de Cuentas, con 205; y Aguas Santafesinas, con 400.

Otro dato relevante es la reducida proporción de beneficiarios que perciben el haber mínimo. Según las cifras difundidas por la Caja, ese grupo representa el 1,68% del total del sistema, con 1.010 jubilados y 769 pensionados.

La eliminación del aporte solidario representa así un cambio concreto para decenas de miles de pasivos provinciales, aunque el futuro financiero del sistema continúa condicionado por la evolución del déficit y las negociaciones pendientes con el Gobierno nacional.

Cambios en la conducción de Catastro

Por otra parte, el gobernador Maximiliano Pullaro designó mediante decreto a Oscar Andrés Driussi como administrador provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como administrador regional Santa Fe.

La designación se produjo tras quedar vacante el cargo por el fallecimiento del agrimensor Darío Rubén Álvarez, ocurrido semanas atrás.