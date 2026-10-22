Franco Colapinto espera una recuperación de Alpine en la gira de la F1 por América

Después de una serie de resultados adversos en la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Estados Unidos, la primera parada de la gira americana de la categoría. El piloto argentino llega a Austin con el objetivo de dejar atrás las últimas carreras y recuperar terreno en el campeonato.

En las tres fechas anteriores, Colapinto no logró sumar puntos: abandonó en Azerbaiyán y Singapur, mientras que terminó en el puesto 13 en Malasia. Para encontrar soluciones, regresó a la sede de Alpine en Enstone, donde trabajó junto a sus ingenieros para analizar lo sucedido y mejorar el rendimiento del equipo.

“Han sido semanas complicadas, pero volví a Enstone para trabajar con mis ingenieros. Todos nos esforzamos para asegurarnos de llegar mejor preparados a las próximas carreras”, expresó el argentino en declaraciones difundidas por la escudería.

Colapinto se ilusiona con la gira americana

El calendario llevará a la Fórmula 1 por Austin, Ciudad de México y San Pablo, tres escenarios especiales para el piloto argentino por la cercanía y el apoyo de los fanáticos latinoamericanos.

“Estoy con muchas ganas de volver a correr en Austin y empezar uno de los tripletes más divertidos del año. Competir en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble. Disfruto mucho el respaldo de los hinchas que están más cerca de casa”, señaló Colapinto.

El Circuito de las Américas será el punto de partida de tres fines de semana consecutivos de actividad. Para el argentino, el ambiente que se vive en la ciudad texana es uno de los atractivos de la competencia.

“Austin tiene una atmósfera muy especial y la ciudad siempre está llena de vida. Esa es otra de las razones por las que es una de mis carreras favoritas del año”, destacó.

En el plano deportivo, Colapinto también manifestó su entusiasmo por volver a manejar en un trazado que presenta distintos desafíos. “La pista es increíble para conducir y creo que, con los autos de esta temporada, vamos a tener carreras emocionantes para que todos las disfruten”, afirmó.

El cronograma del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Viernes 23 de octubre

14:30 a 15:30: primera práctica.

18:00 a 19:00: segunda práctica.

Sábado 24 de octubre

14:30 a 15:30: tercera práctica.

18:00 a 19:00: clasificación.

Domingo 25 de octubre

17:00: carrera.

Los horarios corresponden a la hora de Argentina. Antes de publicar, conviene confirmar el cronograma oficial y las declaraciones textuales de Colapinto, ya que se reprodujeron a partir del material original.