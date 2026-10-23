La AFA cambia el reglamento de descensos y reintroduce las Promociones en el fútbol argentino

La AFA vuelve a modificar el reglamento del fútbol argentino con una decisión que impactará directamente en las categorías del Ascenso: el regreso de las Promociones a partir de la temporada 2027. La medida fue aprobada este jueves durante una reunión del Comité Ejecutivo en Ezeiza y alcanzará, en principio, a la Primera Nacional y a otras divisiones del fútbol metropolitano y del interior.

La modificación busca incorporar nuevas instancias para definir la permanencia y el ascenso, aunque no alterará por el momento el sistema de descensos de la Liga Profesional. En la máxima categoría, se mantiene el esquema que contempla la pérdida de categoría para el último de la Tabla Anual y el equipo con peor promedio.

Cómo será el regreso de las Promociones en la Primera Nacional

Según adelantó el sitio Doble Amarilla, el nuevo reglamento comenzará a aplicarse en la Primera Nacional durante la temporada 2027. Al igual que en el campeonato actual, los dos últimos equipos de cada zona descenderán directamente. La novedad será la incorporación de dos Promociones para los clubes que terminen en la penúltima posición, que deberán disputar una serie para conservar su lugar en la categoría.

Los cruces se definirán según el tipo de afiliación de cada institución a la AFA. De esta manera, los equipos directamente afiliados competirán frente a clubes de la Primera B, mientras que los indirectamente afiliados deberán enfrentarse a representantes del Torneo Federal A.

En concreto, el penúltimo equipo entre los clubes directamente afiliados —principalmente del Área Metropolitana de Buenos Aires— jugará ante un conjunto de la Primera B que busque ascender. Por su parte, el penúltimo de los clubes indirectamente afiliados, vinculados a la AFA a través del Consejo Federal, deberá defender su permanencia frente a un equipo del Torneo Federal A.

Qué pasará en la Primera B y la Primera C

La modificación también podría extenderse a otras categorías del Ascenso. De acuerdo con la información difundida, la Primera B y la Primera C incorporarían una Promoción por la permanencia, aunque los detalles específicos del sistema deberán precisarse.

La intención es sumar oportunidades de ascenso y nuevas instancias para definir qué equipos continúan en cada división, sin modificar la cantidad de participantes de las distintas categorías.

Con este cambio, la AFA busca recuperar un mecanismo que supo formar parte del fútbol argentino y que vuelve a poner en juego la permanencia hasta las últimas instancias de la temporada.