Fórmula 1 bajo alerta en Medio Oriente: crece la incertidumbre sobre los GP de Qatar y Abu Dhabi

La escalada de las tensiones en Medio Oriente volvió a poner bajo observación el calendario de la Fórmula 1. Aunque Stefano Domenicali, CEO de la categoría, sostiene que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi se disputarán según lo previsto, la situación regional mantiene abiertas las dudas sobre la seguridad y la logística de las últimas carreras de la temporada.

El conflicto ya había provocado la cancelación de las fechas previstas en Baréin y Arabia Saudita durante abril. Frente a ese escenario, la organización analiza alternativas para garantizar el cierre del campeonato, e incluso habría solicitado al circuito de Imola, en Italia, que se mantenga disponible ante una eventual modificación del calendario.

La posibilidad de recurrir a una sede europea permitiría contar con una alternativa si las condiciones de seguridad impidieran correr en alguno de los circuitos de Medio Oriente. Sin embargo, por el momento, la postura oficial de la categoría es mantener las fechas previstas.

Por qué los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi generan preocupación

La preocupación aumentó después de los ataques registrados los días 12 y 13 de octubre, poco después de que la Fórmula 1 abandonara Singapur. Según la información citada en el artículo original, instalaciones vinculadas a Saudi Aramco, en Dhahran, fueron alcanzadas por drones y misiles atribuidos a los hutíes de Yemen.

El episodio se produjo en el marco de las tensiones regionales y de los enfrentamientos entre los hutíes y la coalición militar árabe. De acuerdo con el reporte mencionado, el ataque provocó daños materiales en un edificio administrativo, sin víctimas.

La ubicación de Dhahran, a unos 164 kilómetros del circuito de Losail, en Qatar, alimentó las inquietudes sobre el alcance que podría adquirir el conflicto. También surgieron interrogantes sobre la seguridad de las conexiones aéreas utilizadas por los equipos, el personal y los pilotos para trasladarse entre las distintas sedes.

Los aeropuertos de Doha, en Qatar, y Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, son puntos relevantes para la conectividad internacional de la región. Por eso, una escalada que afectara el transporte aéreo podría generar complicaciones logísticas para la categoría, incluso si los circuitos permanecieran fuera de la zona de riesgo directo.

Pese a estas preocupaciones, Domenicali mantiene que las carreras no están en peligro. La evolución de los acontecimientos será determinante para establecer si las condiciones permiten sostener el calendario original.

Imola aparece como alternativa ante una eventual cancelación

La Fórmula 1 debe coordinar compromisos deportivos, comerciales y televisivos en cada temporada. Por ese motivo, una eventual modificación de las últimas fechas requeriría una planificación anticipada y acuerdos con los circuitos involucrados.

En ese contexto, Imola aparece como una posible alternativa para organizar una carrera en Italia. El trazado no forma parte del calendario previsto para esta temporada, pero su disponibilidad podría ofrecer una opción si fuera necesario reemplazar alguna de las pruebas de Medio Oriente.

La idea sería contar con un plan de contingencia que permita mantener la mayor cantidad posible de carreras sin comprometer la seguridad de quienes participan del campeonato.

Por ahora, no hay una confirmación oficial de cambios en las sedes. Qatar y Abu Dhabi continúan contemplados en el calendario, aunque la incertidumbre regional obliga a seguir de cerca la evolución de la situación.

Cómo quedaría el cierre de la temporada de Fórmula 1 y Fórmula 2

Si se mantiene el cronograma original, las últimas dos fechas del campeonato se disputarán en Medio Oriente, con carreras previstas para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Esas jornadas también serán importantes para definir los títulos de las categorías que acompañan a la Fórmula 1.

En la F1, Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, aparece mencionado en el artículo original como uno de los principales protagonistas de la lucha por el campeonato, con una ventaja considerable sobre sus rivales.

En la Fórmula 2, en tanto, Rafael Câmara, piloto de Invicta y recientemente vinculado con Haas para 2027 según el texto original, encabeza la clasificación con una diferencia de siete puntos sobre Nikola Tsolov.

La continuidad de las carreras en Qatar y Abu Dhabi será clave para que ambas categorías puedan completar sus respectivos calendarios. Sin embargo, cualquier decisión definitiva dependerá de las condiciones de seguridad y de las evaluaciones que realicen los organizadores.

Daniel Vittar analizó los riesgos del conflicto en Medio Oriente

Para comprender el escenario regional, el medio 442 consultó al periodista Daniel Vittar, especializado en política internacional, quien analizó el papel de los hutíes y las posibles consecuencias de una escalada militar.

Sobre los motivos del ataque contra instalaciones de Saudi Aramco en Dhahran, Vittar explicó que los hutíes mantienen un enfrentamiento de larga data con Arabia Saudita y que sus acciones apuntan también a objetivos estratégicos de la economía del reino.

El periodista señaló, además, que el desarrollo de las capacidades militares de los rebeldes, con apoyo de Irán, amplió el alcance de sus operaciones y aumentó la preocupación por la seguridad de infraestructuras sensibles en el Golfo Pérsico.

Consultado sobre la posibilidad de que los ataques afecten a Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Vittar consideró que ambos países podrían verse expuestos, aunque destacó diferencias en sus relaciones regionales. Mientras Emiratos mantiene tensiones con los hutíes, Qatar ha buscado preservar un papel diplomático y de mediación.

Respecto de la posibilidad de que los aeropuertos de Doha y Abu Dhabi se conviertan en objetivos, el especialista advirtió sobre los riesgos que implica la expansión del conflicto hacia infraestructuras civiles y comerciales.

Finalmente, al ser consultado sobre qué recomendaría a la dirección de la Fórmula 1, Vittar sostuvo que sería prudente evitar las sedes de Medio Oriente mientras persista la incertidumbre. Su postura refleja una evaluación del riesgo regional, aunque la decisión de mantener o modificar el calendario corresponde a los organizadores de la categoría.

Por ahora, la Fórmula 1 no anunció cambios en las fechas previstas para Qatar y Abu Dhabi. La evolución del conflicto y las evaluaciones de seguridad serán los factores centrales para determinar si el campeonato puede cerrar la temporada tal como estaba planificado.