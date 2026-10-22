Nico Paz brilló ante Manchester United y los hinchas del Real Madrid reclaman su regreso

La contundente victoria del Como frente al Manchester United se convirtió en una de las grandes sorpresas de la jornada de la UEFA Champions League. El protagonista fue Nico Paz, quien tuvo una actuación sobresaliente y se destacó con goles y asistencias. Su rendimiento despertó comparaciones con Lionel Messi y reavivó el pedido de los hinchas del Real Madrid para que el club gestione su regreso.

El equipo italiano se impuso por 4-1 ante los Diablos Rojos, en un encuentro en el que el futbolista argentino de 22 años fue determinante. Con dos tantos y una asistencia, firmó una actuación que lo ubicó entre los grandes protagonistas de la fecha y que generó una ola de elogios en las redes sociales.

Según los registros mencionados tras el encuentro, Nico Paz se convirtió en el argentino más joven desde Messi en participar directamente en tres goles durante un partido de Champions League. La última actuación comparable de un jugador albiceleste había sido la del astro rosarino frente al Bayern de Múnich, en abril de 2009.

Los hinchas del Real Madrid piden su vuelta

La actuación del argentino volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que regrese al Santiago Bernabéu. El Real Madrid y el Como cuentan con acuerdos que contemplarían una futura operación para recuperar al jugador, con una cifra que rondaría los 80 millones de euros.

Después de su destacada actuación, las redes sociales se llenaron de mensajes de aficionados madridistas que reclaman su incorporación al plantel. Muchos consideran que Nico podría aportar creatividad, desequilibrio y capacidad ofensiva a un equipo que busca alternativas para potenciar su mediocampo.

“Es como Modrić o Kroos”; “si Nico no regresa el año que viene, alguien tendría que dimitir”; “con Arda Güler y Bellingham podría formar un trío histórico” y “¿qué más tiene que hacer Nico Paz para que el Real Madrid lo compre?” fueron algunos de los comentarios que circularon entre los seguidores del conjunto español.

Durante el último mercado de pases, el futbolista habría tenido la posibilidad de regresar a Madrid, pero optó por continuar en Italia para sumar minutos y seguir desarrollándose. En el Como encontró un escenario favorable para crecer y asumir un papel protagónico dentro del proyecto encabezado por Cesc Fàbregas.

Ahora, su actuación ante el Manchester United vuelve a alimentar el debate sobre su futuro. Para una parte de los hinchas del Real Madrid, el rendimiento del argentino demuestra que podría tener un lugar importante en el equipo.

Nico Paz y una noche inolvidable

Nacido en Tenerife y formado futbolísticamente en España, Nico Paz atraviesa una etapa clave de su carrera. Su rendimiento en el Como lo consolidó como uno de los jóvenes argentinos a seguir, mientras que sus actuaciones en el escenario europeo aumentan las expectativas sobre su futuro.

Tras el encuentro, el futbolista expresó su satisfacción por el resultado y por el significado de la victoria para el conjunto italiano.

“Ha sido una de las noches más bonitas de mi carrera. Todavía soy joven, pero nunca la olvidaré. Soñaba con llegar a jugar un partido de este tipo, y esta noche hemos ido más allá. Es una noche histórica para todos los ‘comaschi’”, habría declarado el argentino.

Con una actuación determinante y una repercusión que trascendió las fronteras de Italia, Nico Paz volvió a captar la atención del fútbol europeo. Mientras el Como disfruta de su presente, los hinchas del Real Madrid ya se ilusionan con la posibilidad de verlo nuevamente vestido de blanco.