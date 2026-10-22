Scaloneta hasta 2030: Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina

“Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, expresó Lionel Scaloni el martes 6 de octubre, después de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Sus declaraciones llegaron en una semana marcada por las negociaciones para definir la continuidad del entrenador al frente del conjunto albiceleste.

Quedaron atrás las dudas que había manifestado tras la final del Mundial 2026, cuando deslizó la posibilidad de ponerle fin a su etapa como director técnico. Esta vez, el entrenador nacido en Pujato se mostró optimista sobre su futuro y, según informó la Agencia Noticias Argentinas, durante los últimos días alcanzó un acuerdo verbal para extender su vínculo con la AFA.

Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina hasta 2030

El nuevo acuerdo le permitiría a Lionel Scaloni completar una década como entrenador de la Selección Argentina. Según trascendió, el contrato sería por dos años, con una opción de renovación automática por otros dos, una modalidad que ya se había mencionado en septiembre.

De concretarse en esos términos, el vínculo se extendería inicialmente hasta 2028, con la posibilidad de continuar hasta el Mundial de 2030. De esta manera, la dirigencia buscaría garantizar la estabilidad del cuerpo técnico y sostener el proyecto deportivo durante los próximos años.

La renovación también se produciría en un contexto importante para la conducción de la AFA. En 2028 habrá elecciones en la entidad y Claudio «Chiqui» Tapia buscará continuar al frente de la institución. En ese escenario, mantener a Scaloni como responsable de la Selección representa una apuesta por la continuidad de uno de los principales proyectos deportivos de su gestión.

Cuándo se anunciaría la renovación de Scaloni

Con las negociaciones encaminadas, el próximo paso será la confirmación oficial del acuerdo entre Lionel Scaloni y la AFA. Por el momento, se espera una comunicación que permita conocer los términos definitivos del contrato y despejar las dudas sobre el futuro del entrenador.

Antes de cerrar el año, la Selección Argentina tiene previsto disputar dos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, entre el 9 y el 17 de noviembre, según el calendario mencionado en la información original.

El regreso de Scaloni al país para encabezar los trabajos del seleccionado podría convertirse en una oportunidad para avanzar con el anuncio. Mientras tanto, la continuidad del entrenador aparece como una señal de respaldo al proyecto deportivo argentino y a la planificación del próximo ciclo mundialista.