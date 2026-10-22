Rafaela transfiere terrenos a Provincia para viviendas

La Municipalidad de Rafaela y el Instituto Municipal de la Vivienda impulsan la donación de 28 terrenos a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para dar continuidad a la respuesta habitacional que quedó trunca.



Se trata de inmuebles que habían sido aportados al programa nacional "Casa Propia - Construir Futuro" y cuyas obras quedaron paralizadas por disposición del Gobierno nacional desde 2023, dejando a decenas de familias a la espera de su casa propia.



Ante esa situación, hace unos meses el intendente Leonardo Viotti firmó junto al Gobierno provincial el acta de reinicio de obra. Ahora, se formaliza el paso administrativo que permite avanzar hacia la transferencia de los terrenos.



"Se trata de una respuesta concreta para muchas familias de Rafaela que esperan acceder a su casa propia", había destacado Viotti en aquella oportunidad.



La donación se realiza con cargo de destino exclusivo para vivienda. Para avanzar con la transferencia, la iniciativa deberá ser refrendada por el Concejo Municipal, además de quedar sujeta a la acreditación de titularidad y libre disponibilidad de los inmuebles.



De esta manera, el Municipio y el IMV ponen nuevamente a disposición suelo urbano para atender una de las principales demandas de la ciudad: el acceso a la vivienda, consolidando el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y dando un nuevo paso para que 28 familias puedan avanzar hacia la concreción de su casa propia.