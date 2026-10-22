Lionel Messi revoluciona España: la agenda del campeón del mundo en los Premios Princesa de Asturias

La llegada de Lionel Messi a Oviedo genera una enorme expectativa entre los fanáticos del fútbol. El capitán argentino viajará a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento que despertó un gran interés del público y convirtió su visita en uno de los acontecimientos más esperados de la semana.

La repercusión quedó reflejada en la convocatoria para el evento abierto al público: las 4.700 entradas gratuitas disponibles se agotaron en apenas 13 minutos, mientras que la fila virtual llegó a superar las 16.000 personas simultáneas.

La agenda de la Pulga comenzará este jueves con su llegada al histórico Hotel Reconquista, donde se espera que numerosos seguidores se acerquen para saludarlo. Más tarde, a las 12:30, hora argentina, el futbolista participará de un encuentro con estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La actividad estará orientada a transmitir valores como la empatía, el respeto y la convivencia a través del deporte.

La primera jornada finalizará con una cena de gala organizada por la Familia Real española, que reunirá a los distinguidos con los premios de este año.

La agenda de Messi en Oviedo: horarios y actividades

El viernes 23 de octubre será el día central de la visita del campeón del mundo. La jornada comenzará temprano, cuando participe de una audiencia oficial con los Reyes de España en el Hotel Reconquista, prevista para las 7:00, hora argentina.

El momento más importante llegará a las 13:30, también en horario argentino, con la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor. Allí, Messi recibirá formalmente la distinción, en un acto que concentrará la atención de los seguidores del fútbol y de la prensa internacional.

Según la información difundida sobre el evento, el rosarino no pronunciará un discurso durante la ceremonia. De todas formas, su presencia será uno de los principales atractivos de la entrega de premios.

Pero la estadía en España será breve. Una vez finalizado el acto, el futbolista deberá emprender el regreso a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami. El conjunto estadounidense tiene previsto enfrentarse a New York Red Bulls el sábado 24 de octubre, a las 18:30, hora argentina, por lo que el traslado entre ambos continentes deberá realizarse con un cronograma ajustado.

Por qué Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Los Premios Princesa de Asturias se entregan anualmente en Oviedo y reconocen a personalidades e instituciones destacadas en diferentes ámbitos. En la categoría deportiva, la distinción no se limita a los resultados obtenidos en las competencias, sino que también contempla la influencia social y los valores que representan los galardonados.

En el caso de Lionel Messi, el reconocimiento pone en primer plano una trayectoria marcada por sus logros deportivos, su influencia internacional y su compromiso con distintas iniciativas solidarias.

A través de la Fundación Leo Messi, el futbolista participa en proyectos vinculados con la salud, la educación y la inclusión de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Estas iniciativas forman parte del legado que construyó fuera de las canchas, en paralelo a una carrera que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

Como parte del reconocimiento, el premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

De esta manera, la visita a Oviedo representa un nuevo capítulo en la trayectoria del capitán argentino, que sumará una distinción internacional a su extensa lista de reconocimientos y protagonizará dos jornadas en las que el fútbol, la cultura y el reconocimiento público estarán estrechamente vinculados.