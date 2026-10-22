Emiratos Árabes Unidos mueve sus fichas para destrabar la sucesión en la ONU

La carrera por definir quién ocupará la Secretaría General de las Naciones Unidas entró en una etapa decisiva. Ante la falta de consenso entre Estados Unidos y China, Emiratos Árabes Unidos puso en marcha una iniciativa diplomática destinada a influir en el proceso de sucesión de António Guterres.

El actual secretario general concluirá su mandato en apenas 70 días, un plazo que aumenta la presión sobre las principales potencias para alcanzar un entendimiento y evitar que las diferencias políticas prolonguen la incertidumbre sobre el futuro liderazgo del organismo internacional.

La intervención de Emiratos Árabes Unidos introduce un nuevo elemento en las negociaciones, en un escenario marcado por las tensiones entre Washington y Pekín y por la búsqueda de un candidato capaz de reunir los apoyos necesarios para conducir la ONU en los próximos años.

La designación del próximo secretario general será clave para el rumbo de la organización, que enfrenta desafíos vinculados con los conflictos internacionales, la seguridad global y las dificultades para alcanzar acuerdos entre sus principales miembros.