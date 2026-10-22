Gobernanza digital y autonomía municipal: Santa Fe debate los desafíos de la Carta Orgánica del futuro

El Concejo Municipal de Santa Fe realizó un nuevo conversatorio centrado en la gobernanza digital y la autonomía municipal, con la participación de especialistas de la capital provincial y de otras localidades del país, quienes aportaron sus perspectivas sobre la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión de los gobiernos.

El encuentro, titulado “Gobernanza digital y autonomía municipal: claves para una Carta Orgánica del futuro”, se desarrolló en el marco del programa “Autonomía SF”, impulsado de manera conjunta por el cuerpo legislativo y la Municipalidad de Santa Fe.

La iniciativa contempla una serie de conversatorios destinados a reunir conocimientos y experiencias de especialistas sobre distintos aspectos vinculados con la autonomía local. Los aportes recogidos en cada instancia serán incorporados a un documento de consulta que servirá como base para la futura redacción de la Carta Orgánica de la ciudad.

Uno de los ejes centrales del debate fue el impacto de las transformaciones tecnológicas en el funcionamiento de los gobiernos, en un contexto marcado por la expansión de herramientas digitales y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

El desarrollo acelerado de estos sistemas plantea nuevos interrogantes sobre los alcances del control humano, los límites de las herramientas informáticas y los desafíos que enfrentan las administraciones públicas al incorporar estas tecnologías en sus procesos de gestión.

En ese escenario, la gobernanza digital aparece como un componente clave para pensar el futuro institucional de Santa Fe, con el desafío de compatibilizar la innovación tecnológica con la autonomía municipal, la transparencia y el funcionamiento democrático de las instituciones.