La actividad económica se estancó y ni el indicador que defiende Milei muestra crecimiento

La actividad económica creció apenas 0,1% en agosto respecto de julio.

La serie tendencia-ciclo quedó sin variaciones mensuales entre abril y agosto de 2026.

La revisión estadística redujo los aumentos que se habían informado para meses anteriores.

Javier Milei cuestiona la utilidad de los indicadores desestacionalizados durante la transformación económica.

La recuperación permanece concentrada en pocos sectores, mientras otros rubros muestran retrocesos.

Los economistas advierten sobre la debilidad del tercer trimestre y las dificultades para evitar una contracción.

La actividad económica argentina perdió impulso y dejó al Gobierno de Javier Milei frente a un escenario más complejo de lo esperado. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a agosto registró una expansión de apenas el 0,1% respecto de julio, mientras que una revisión de los datos históricos modificó el diagnóstico de la serie tendencia-ciclo, el indicador que la administración nacional considera más representativo para evaluar el rumbo de la economía.

La actualización estadística mostró que la actividad permanece estancada desde abril, con variaciones mensuales del 0% hasta agosto. El resultado contradice las expectativas oficiales de una evolución positiva y reaviva las advertencias de los especialistas sobre la debilidad de la recuperación económica.

La serie desestacionalizada, por su parte, también presenta un recorrido irregular. En febrero cayó 2%, en marzo avanzó 2,7%, en abril retrocedió 1,4%, en mayo disminuyó 0,6%, en junio creció 0,3%, en julio se contrajo 2,8% y en agosto recuperó apenas 0,1%. Esta sucesión de movimientos dificulta identificar una tendencia sostenida a partir de los resultados mensuales.

Las revisiones incorporadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) modificaron algunos valores anteriores. La caída de julio pasó del 2,9% al 2,8%, mientras que el retroceso de febrero se ajustó del 2,2% al 2%. Aunque estos cambios fueron limitados en la medición desestacionalizada, tuvieron un efecto más significativo sobre la tendencia-ciclo.

Las modificaciones de las series históricas son habituales en las estadísticas económicas, debido a que cada publicación incorpora información que no estaba disponible al momento del informe anterior. El EMAE constituye una estimación anticipada del desempeño económico y sus resultados pueden revisarse a medida que se completan los datos necesarios para elaborar las cuentas nacionales.

La discusión sobre cuál es el indicador más adecuado para interpretar la coyuntura cobró relevancia durante 2026. Milei cuestionó en reiteradas oportunidades la utilidad de las mediciones desestacionalizadas en un contexto de transformación estructural. Según su argumento, los patrones históricos pierden capacidad explicativa cuando se producen cambios profundos en la economía, por lo que considera más apropiado observar la serie tendencia-ciclo.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, había desarrollado previamente esa postura. En julio sostuvo que la dispersión de los resultados mensuales aumentó considerablemente: la desviación estándar pasó de 0,9 en 2024 y 1,2 en 2025 a 2,2 durante los primeros meses de 2026. Para el funcionario, esa volatilidad refleja movimientos que no necesariamente representan cambios equivalentes en la trayectoria económica.

Daza defendió la tendencia-ciclo como una herramienta capaz de filtrar las oscilaciones irregulares, incluidas las provocadas por huelgas y otros acontecimientos transitorios. Sin embargo, la última revisión debilitó el argumento oficial: los aumentos mensuales que hasta el informe anterior se ubicaban en 0,2% desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026 quedaron reducidos a 0,1% entre noviembre y marzo. Desde abril, el indicador no registró variaciones.

El economista Gabriel Caamaño cuestionó que esa serie se utilice para evaluar el comportamiento inmediato de la actividad. Explicó que su propósito es identificar tendencias de más largo plazo y detectar cambios de dirección, un proceso que puede modificarse retrospectivamente cuando se incorpora nueva información. Por eso comparó su funcionamiento con un espejo retrovisor, capaz de identificar los puntos de inflexión después de que ocurrieron.

Martín Polo, economista de Polomics, advirtió sobre otra característica del escenario: la recuperación está concentrada en pocos sectores. Según su análisis, mientras tres rubros avanzaban cerca del 10%, el resto retrocedía alrededor del 2%. El aporte de los hidrocarburos, la minería y los hoteles y restaurantes no alcanza para compensar la debilidad general cuando otros motores pierden fuerza.

Polo consideró que la economía ya ingresó en recesión y sostuvo que el tercer trimestre habría profundizado la contracción. Para evitar una caída trimestral, estimó que septiembre debería mostrar un crecimiento mensual de entre 5% y 6%, una meta que juzgó difícil de alcanzar.

El dato de agosto deja así un panorama de escaso dinamismo, con indicadores que no muestran una recuperación consolidada. La revisión de la tendencia-ciclo agrega presión sobre el diagnóstico oficial y plantea interrogantes sobre la capacidad de la actividad para retomar el crecimiento en los próximos meses.