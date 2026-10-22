El desempleo amenaza con convertirse en el principal desafío electoral de Milei

La preocupación por el desempleo crece y amenaza con convertirse en un factor central para las elecciones presidenciales de 2027.

Una encuesta de Atlasintel señala que el 75% de los consultados considera mala la situación laboral.

El Gobierno debate entre mantener la política monetaria estricta o impulsar el crédito y la actividad interna.

Luis Caputo sostiene una estrategia de absorción de pesos para evitar presiones sobre los precios y el tipo de cambio.

Milei apuesta a que sectores como la energía compensen la pérdida de empleos en actividades menos competitivas.

La reconversión productiva podría demorar más que el calendario electoral y no garantiza una recuperación laboral inmediata.

La evolución del mercado laboral comienza a perfilarse como uno de los problemas más delicados para Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Aunque el Gobierno mantiene la reducción de la inflación como uno de sus principales objetivos y destaca los resultados obtenidos en materia de seguridad, la preocupación por la falta de trabajo gana terreno en la opinión pública y abre una discusión sobre los costos sociales del programa económico.

La tasa de desocupación informada por el INDEC se ubica en el 7,9%, un nivel inferior al registrado durante algunas de las crisis más profundas de las últimas décadas. En los años noventa, durante las consecuencias del denominado efecto tequila, el desempleo llegó al 18%, mientras que tras el colapso de la convertibilidad, en 2002, alcanzó el 25%.

Sin embargo, las cifras oficiales no parecen reflejar por completo la percepción social. Distintos relevamientos ubican las dificultades para conseguir empleo entre las principales inquietudes de los argentinos. Una encuesta de Atlasintel indica que el 75% de los consultados considera mala la situación laboral, lo que coloca al empleo en el segundo puesto entre los problemas del país, detrás de la corrupción.

Otros sondeos, realizados por la Universidad de San Andrés y la consultora Mora Jozami, registraron preocupaciones similares. En esas mediciones, la inflación continúa presente, pero perdió posiciones relativas frente a otras demandas. El escenario plantea un desafío para el oficialismo: sostener la estabilización de los precios sin que la debilidad de la actividad económica y del mercado laboral termine erosionando su respaldo político.

La disputa por la política económica

Dentro del Gobierno existe una discusión sobre la conveniencia de mantener sin cambios la estrategia monetaria o introducir medidas que impulsen el crédito, el consumo y la actividad productiva. Quienes promueven una revisión sostienen que una mayor disponibilidad de financiamiento permitiría dinamizar el mercado interno y ofrecer mejores condiciones a las pequeñas y medianas empresas.

Esa alternativa, sin embargo, supone revisar la política monetaria estricta que sostiene el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario se ha mostrado contrario a flexibilizar el esquema y mantuvo esa orientación en las últimas operaciones financieras del Tesoro.

En una reciente licitación, el Gobierno no se limitó a renovar los vencimientos de deuda, sino que colocó bonos adicionales para absorber $1,8 billones. La decisión reforzó las expectativas del mercado de que continuará la estrategia de retirar pesos de circulación.

El objetivo oficial es evitar que la liquidez generada por las compras de dólares del Banco Central se traduzca en mayores presiones sobre los precios y el tipo de cambio. Pero ese enfoque también limita el margen para estimular el crédito y la demanda, dos herramientas que algunos sectores consideran necesarias para reactivar la economía.

A esa discusión se suma el reclamo de empresarios industriales, que cuestionan tanto la competencia de productos importados como el nivel del tipo de cambio. Desde ese sector sostienen que la combinación de menores barreras arancelarias y un dólar que consideran atrasado dificulta la competitividad de la producción nacional.

La apuesta por una transformación productiva

La posición de Milei también responde a una concepción económica e ideológica. El Presidente rechaza la idea de que una mayor inflación pueda contribuir a reducir temporalmente el desempleo, una relación que plantea la denominada curva de Phillips. Esa teoría sostiene que, en determinadas circunstancias, existe una relación inversa entre inflación y desocupación, aunque su validez y alcance son objeto de debate económico.

El Gobierno apuesta, en cambio, a una transformación de la estructura productiva. Desde esa perspectiva, la pérdida de puestos de trabajo en sectores considerados poco competitivos podría compensarse con la expansión de actividades con mayor potencial exportador, como la energía y los servicios asociados.

El reciente récord de exportaciones registrado en septiembre, impulsado por el petróleo, fue utilizado por el Presidente para destacar las posibilidades de ese proceso. La expectativa oficial es que el desarrollo de sectores dinámicos genere nuevas oportunidades laborales y contribuya a modificar el perfil económico del país.

El problema es el tiempo que requiere esa transición. La reconversión de trabajadores, la creación de nuevos puestos y la movilidad geográfica no ocurren de manera inmediata. El traslado desde el conurbano bonaerense hacia las zonas productivas de Neuquén, por ejemplo, implica cambios personales y familiares que no pueden resolverse únicamente mediante incentivos económicos.

Con las elecciones presidenciales previstas para 2027, el Gobierno enfrenta el desafío de que la recuperación de los sectores exportadores se traduzca en oportunidades concretas para quienes hoy tienen dificultades para conseguir empleo. La estabilización de los precios seguirá siendo un objetivo central, pero la capacidad de generar trabajo podría convertirse en una variable decisiva para evaluar el alcance social del programa económico.