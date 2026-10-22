La industria llega al último trimestre con menos expectativas de producción y demanda

Solo el 11,2% de los industriales espera una mejora de la situación de sus empresas durante los próximos tres meses.

Las expectativas de aumento de la producción bajaron del 15,4% al 13,2%.

Apenas el 12,7% de los empresarios proyecta una recuperación de la demanda interna.

La falta de demanda es el principal límite para la producción, según el 54% de los consultados.

La producción industrial cayó un 7,6% desde el máximo registrado en febrero de 2025.

Los sectores textil y de maquinaria y equipo acumulan retrocesos del 33,8% y el 31,7%, respectivamente.

Las perspectivas de los empresarios industriales para el cierre de 2026 reflejan un escenario de escaso optimismo, con retrocesos en las previsiones de producción, ventas al mercado interno y exportaciones. La contratación de personal mostró una leve mejora, aunque continúa en niveles reducidos, mientras que la falta de demanda se consolida como el principal obstáculo para la actividad manufacturera.

Los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios de la industria manufacturera, difundida este martes por el INDEC y realizada durante septiembre, evidenciaron el deterioro de las expectativas para el período octubre-diciembre. Apenas el 11,2% de los empresarios consultados considera que la situación de su negocio mejorará durante los próximos tres meses. Se trata del registro más bajo desde diciembre del año pasado.

Las proyecciones vinculadas con la producción también mostraron una evolución negativa. El porcentaje de industriales que espera incrementar sus niveles de actividad descendió del 15,4% al 13,2% respecto de la medición anterior. En paralelo, solo el 12,7% anticipa una recuperación de la demanda, el valor mínimo desde el inicio de la serie de registros, a comienzos de 2025.

Las expectativas relacionadas con las ventas al exterior tampoco lograron revertir la tendencia. La proporción de empresarios que prevé un aumento de las exportaciones cayó del 18,2% al 17,9%, lo que refleja las dificultades para encontrar señales de recuperación tanto en el mercado interno como en el externo.

El único indicador que registró una mejora fue el vinculado con el empleo. El porcentaje de empresarios que planea ampliar su nómina de trabajadores aumentó, aunque apenas alcanza al 4,9%. El dato muestra que las perspectivas de contratación siguen siendo limitadas y que la mayoría de las empresas no prevé una expansión significativa de sus planteles en el tramo final del año.

La demanda interna, el principal problema

La debilidad del consumo volvió a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los industriales. El 54% de los consultados señaló la falta de demanda interna como el factor que más limita la producción, una proporción muy superior a la de los demás problemas identificados en el relevamiento.

En segundo lugar apareció la competencia de los productos importados, mencionada por el 9,9% de los participantes. La incertidumbre económica quedó en tercer puesto, con el 6,7%. La diferencia entre la demanda y el resto de los factores muestra el peso que tiene la falta de compradores sobre las decisiones de producción de las empresas manufactureras.

El panorama de expectativas coincide con la evolución reciente de la actividad. Los últimos datos oficiales indicaron que, durante agosto, el Índice de Producción Industrial (IPI) recuperó apenas una parte de la fuerte caída registrada en julio. A pesar de esa mejora parcial, el indicador se ubicó en su segundo nivel más bajo de la serie desestacionalizada desde mediados de 2024.

La comparación con el máximo alcanzado durante la presidencia de Javier Milei permite dimensionar la magnitud del retroceso. Desde el pico de febrero de 2025, la producción industrial acumuló una caída del 7,6%, sin señales claras de una recuperación sostenida.

Textiles y maquinaria, entre los sectores más afectados

El deterioro tuvo una incidencia especialmente marcada en algunas ramas manufactureras. El sector textil y de indumentaria encabezó las contracciones, con una caída del 33,8% en la división textil respecto del máximo mencionado.

La fabricación de maquinaria y equipo también sufrió un retroceso pronunciado, del 31,7%, impulsado principalmente por el desempeño de la maquinaria agrícola nacional y los electrodomésticos.

A ese cuadro se sumaron descensos de dos dígitos en productos de metal, caucho y plástico, minerales no metálicos y la industria automotriz. En el caso de los minerales no metálicos, la evolución está estrechamente vinculada con la demanda de la construcción, otro de los componentes que inciden sobre la actividad manufacturera.

Los resultados del relevamiento dejan a la industria ante un cierre de año marcado por la cautela empresarial. Con expectativas en retroceso, una demanda interna debilitada y una recuperación productiva todavía insuficiente, las perspectivas para el último trimestre de 2026 continúan condicionadas por la falta de señales firmes de reactivación.