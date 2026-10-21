La Argentina logró otro récord histórico de producción de petróleo y se acerca al millón de barriles diarios

La producción de petróleo alcanzó un nuevo máximo histórico de 973,7 mil barriles diarios en septiembre, un 15,5% más que un año atrás, según informó la Secretaría de Energía. La cifra deja al país a unos 26.300 barriles por día del millón, un umbral que algunas consultoras esperan superar antes de fin de año.

En ese sentido, el Gobierno informó que la producción de gas “continúa creciendo”: fue de 143,1 millones de metros cúbicos por día (MMm³/día) el mes pasado, un 3,2% más que en septiembre de 2025.

De todas formas, la atención está puesta principalmente en el petróleo y en el peso que tienen las operaciones en la Cuenca Neuquina. Según estimaciones oficiales, Vaca Muerta aporta cerca de 670.000 barriles de crudo diarios, el 71% del total nacional, contra el 64% de un año antes. La formación neuquina multiplicó por 11 su volumen respecto de 2018.

La consultora Montamat & Asociados estima que la producción alcanzará el millón de barriles diarios hacia el último trimestre de 2026. Para llegar a esa conclusión, los analistas midieron la cantidad de etapas de fractura realizadas en Vaca Muerta entre enero y septiembre: sumaron 22.484, un 18,4% más que en el mismo lapso de 2025.

El número histórico que dejaría el 2026

El récord de septiembre se inscribe en una trayectoria que los analistas ya anticipaban. En mayo, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que este año será el de mayor extracción de crudo de la historia. En detalle, se estima que la Argentina alcanzará los 54,5 millones de metros cúbicos de producción de crudo, un 16% más que en 2025 y un 11% por encima del anterior pico, registrado en 1998.

La BCR explicó que el motor de esa expansión es el petróleo no convencional, que se extrae mediante fracking en Vaca Muerta desde 2014. Hoy representa casi el 70% de la producción total del país, mientras que en 2020 era menor al 25% y en 2015, menor al 5%. Para 2026, el organismo calculó que la producción convencional caería un 4% y la no convencional subiría cerca de un 28%.

Del déficit al superávit energético

El aumento de la producción se tradujo en las cuentas externas. Según datos del Indec, la balanza comercial energética acumuló entre enero y septiembre un superávit de USD 9.427 millones. Es más de un 20% por encima de los USD 7.815 millones de todo 2025, que hasta entonces era el máximo histórico, y todavía faltan tres meses para el cierre del año.

Las exportaciones de combustibles y energía sumaron USD 12.452 millones en los primeros nueve meses, un 56,6% más que en igual período del año anterior, y representaron el 16,1% de las ventas externas del país. Las importaciones del rubro fueron de USD 3.025 millones, con una suba de 10,1 por ciento. Solo en septiembre, las exportaciones energéticas llegaron a USD 1.781 millones, un 89,1% más que en septiembre de 2025, y dejaron un saldo de USD 1.600 millones, que explicó el 53% del superávit comercial de ese mes.

El petróleo crudo tiene un lugar central en esos resultados. Los aceites crudos de petróleo se convirtieron en el principal producto de exportación del país: entre enero y agosto representaron el 9,5% de las ventas externas, la mayor participación en dos décadas, y en septiembre alcanzaron USD 1.127 millones, el 11,2% del total exportado.

Nuevos compradores y el límite de la infraestructura

El crecimiento de la oferta coincidió con un cambio en el mercado global. El cierre del estrecho de Ormuz, tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán a fines de febrero, provocó, según la Agencia Internacional de la Energía, la mayor interrupción de suministro petrolero de la historia.

Ante ese escenario, los refinadores de Japón, Corea del Sur, China y el Sudeste Asiático buscaron proveedores alternativos, y el crudo argentino apareció como una opción. Entre enero y agosto, Estados Unidos se mantuvo como principal comprador, con el 33,6% del valor exportado (USD 2.229 millones), seguido por Chile, con el 21,7% (USD 1.439 millones).

La infraestructura de transporte es hoy uno de los límites para seguir creciendo. Sin embargo, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que unirá Neuquén con la terminal de Punta Colorada, en Río Negro, prevé comenzar a operar a comienzos de 2027 con una capacidad inicial de 190.000 barriles diarios, ampliable hasta 700.000, y permitirá cargar buques de mayor porte. Con esa infraestructura en funcionamiento, la BCR estima que las exportaciones energéticas de 2027 podrían superar los USD 18.500 millones.

Fuente: Infobae