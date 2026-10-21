Las exportaciones de las pymes alcanzaron su mayor nivel en más de una década

Las exportaciones pymes sumaron 8.330 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026.

El valor exportado creció un 23,2% interanual y alcanzó su nivel más alto para ese período desde 2013.

Un total de 7.061 empresas pymes realizaron exportaciones durante los primeros nueve meses del año.

Las pequeñas empresas lideraron el crecimiento por tamaño, con un aumento del 27,1% en sus ventas externas.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario encabezaron la expansión por rubro, con una suba del 32,7%.

Los derivados de la soja, la miel, las semillas de girasol, los productos pesqueros y los cítricos estuvieron entre las partidas con mayores incrementos.

Las pequeñas y medianas empresas argentinas exportaron por 8.330 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 23,2% en comparación con el mismo período de 2025. El resultado representa el valor más alto registrado para ese tramo del año desde 2013 y refleja una expansión de las ventas externas de las empresas de menor tamaño.

El desempeño fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien difundió los principales indicadores del sector. Según los datos informados, un total de 7.061 empresas pymes realizaron exportaciones durante los primeros nueve meses del año, una cifra que supera en un 7,3% la cantidad registrada en 2023.

El incremento del valor exportado estuvo acompañado por una evolución positiva en los distintos segmentos empresariales. Las microempresas registraron un aumento del 25,1% en sus ventas al exterior, mientras que las pequeñas empresas experimentaron una suba del 27,1%. En el caso de las medianas empresas, el crecimiento alcanzó el 20,9%.

Las cifras muestran que la expansión no se limitó a una única categoría de firmas, sino que abarcó a compañías de diferentes dimensiones. Sin embargo, los porcentajes de crecimiento presentaron diferencias entre los segmentos, con las pequeñas empresas a la cabeza de las variaciones informadas.

El avance de las exportaciones también se reflejó en los principales rubros que componen la oferta exportadora de las pymes. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) encabezaron el crecimiento sectorial, con un incremento del 32,7% respecto del mismo período del año anterior.

Por su parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) registraron una mejora del 22,8%, mientras que los Productos Primarios (PP) aumentaron sus ventas externas un 21,2%. De esta manera, las tres categorías presentaron variaciones positivas durante los primeros nueve meses del año, aunque con distintos ritmos de expansión.

La evolución de estos segmentos permite observar que el crecimiento de las exportaciones pymes estuvo sostenido por actividades vinculadas tanto a la producción agropecuaria como a la elaboración industrial y a la comercialización de productos primarios. En particular, las manufacturas agropecuarias mostraron el mayor incremento porcentual entre los rubros mencionados.

La tendencia general, no obstante, tuvo una excepción en el segmento de Combustibles y Lubricantes. Aunque representa una porción menor dentro del universo exportador de las pequeñas y medianas empresas, esta categoría registró una caída del 31,1%, en contraste con el comportamiento positivo del resto de los principales rubros.

La composición de las ventas también mostró avances significativos en distintas partidas específicas. Entre los productos que experimentaron los mayores incrementos en el valor exportado se encontraron los derivados de la soja, la miel natural y las semillas de girasol, tres rubros vinculados con la producción agropecuaria y sus cadenas de comercialización.

A esa lista se sumaron productos de la actividad pesquera, como pescado congelado y crustáceos, además de bienes provenientes de las economías regionales, entre ellos cebollas, ajos, puerros y cítricos. La diversidad de productos con mayores aumentos refleja la participación de distintas actividades en la expansión de las ventas externas de las pymes.

El resultado acumulado hasta septiembre establece una referencia relevante para el desempeño exportador de estas empresas, tanto por el monto alcanzado como por la cantidad de firmas participantes. La comparación con 2013 ubica el registro actual en su nivel más elevado para el período considerado en más de una década.

De todos modos, los indicadores disponibles describen la evolución del valor exportado y la cantidad de empresas que participaron, sin precisar cuánto del incremento respondió a mayores volúmenes vendidos y cuánto a variaciones en los precios internacionales. Tampoco permiten establecer, por sí solos, si la tendencia se mantendrá durante el último trimestre del año.

Con un crecimiento interanual del 23,2% y ventas externas por 8.330 millones de dólares, las pymes cerraron los primeros nueve meses de 2026 con un desempeño exportador superior al del año anterior. La evolución de los distintos tamaños de empresas, el avance de las manufacturas agropecuarias y el aporte de productos industriales, primarios y regionales conformaron los principales componentes de ese resultado.