Casación ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces y fijó el inicio para el 23 de octubre

La Cámara Federal de Casación Penal revocó por mayoría la separación de los juicios de Hotesur y Los Sauces.

El debate conjunto fue fijado para el viernes 23 de octubre ante el Tribunal Oral Federal 5.

Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña votaron por anular el desdoblamiento, mientras que Alejandro W. Slokar disintió.

La mayoría consideró insuficientes los fundamentos organizativos utilizados para justificar dos juicios separados.

La fiscalía y la UIF advirtieron sobre los riesgos de fragmentar la prueba y generar decisiones incompatibles.

Carlos Beraldi y Mariano Fragueiro Frías se habían opuesto a la reunificación por razones vinculadas con la defensa y la organización del proceso.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la decisión que había dispuesto realizar por separado los juicios de Hotesur y Los Sauces y ordenó que ambos debates comiencen de manera conjunta el viernes 23 de octubre ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). La resolución fue adoptada por mayoría en la Sala I, que hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), constituida como querellante en el expediente.

Los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña votaron a favor de revocar el desdoblamiento, mientras que Alejandro W. Slokar se pronunció en disidencia. El fallo cuestionó los fundamentos utilizados por el tribunal oral para separar las causas y sostuvo que las dificultades organizativas no justificaban, por sí mismas, la realización de dos debates independientes.

La decisión del TOF 5 se había basado en que Hotesur y Los Sauces constituyen investigaciones diferentes y en que la celebración de audiencias consecutivas permitiría ordenar mejor el desarrollo del proceso. Los magistrados habían considerado que el expediente Los Sauces se encontraba en condiciones más avanzadas para comenzar, mientras que Hotesur todavía tenía pendiente la incorporación de un informe pericial contable relacionado con documentación financiera.

Sin embargo, la mayoría de Casación entendió que esa fundamentación resultaba insuficiente para modificar una modalidad de tramitación conjunta que ya había sido establecida por la conexidad subjetiva y objetiva entre ambos expedientes.

El juez Petrone sostuvo que el recurso debía admitirse de manera excepcional porque la separación de los juicios podía generar una demora cuyos efectos no necesariamente podrían repararse mediante una sentencia posterior. Al analizar el fondo del planteo, consideró que la decisión cuestionada no contaba con una motivación adecuada.

Según su razonamiento, cuestiones como la extensión del debate, el volumen de la prueba, la cantidad de acusados y la coordinación de las audiencias podían abordarse mediante herramientas de organización procesal sin necesidad de dividir el juicio. Además, advirtió que la realización de dos debates daría lugar a dos sentencias, una consecuencia que excedería las facultades de ordenamiento del proceso.

Barroetaveña coincidió con esa postura y calificó la resolución del tribunal oral como un acto carente de los fundamentos mínimos necesarios para considerarlo jurisdiccionalmente válido. También señaló que el desdoblamiento afectaba la estrategia de la fiscalía y de la querella, así como el principio de contradicción, debido a que las partes no habían tenido una instancia específica para debatir la conveniencia de esa medida.

La disidencia y los cuestionamientos de las partes

Slokar, en cambio, consideró que los recursos no debían habilitar la intervención de Casación. Argumentó que la decisión de separar los juicios no constituía una sentencia definitiva ni ocasionaba un perjuicio imposible de reparar en una etapa posterior. También sostuvo que los recurrentes no habían demostrado suficientemente la existencia de una cuestión federal o de una ausencia absoluta de fundamentos que justificara la revisión excepcional.

El camarista advirtió, además, que revisar una determinación vinculada con la organización del debate podía representar una extralimitación de las competencias de Casación y afectar la independencia interna del tribunal encargado del juicio.

Entre los antecedentes del caso, el fiscal general ante Casación, Mario Villar, había solicitado revocar el desdoblamiento al considerar que ambos expedientes integran una misma hipótesis acusatoria. Según planteó, la fragmentación podía afectar la valoración integral de la prueba, dificultar el trabajo de la fiscalía y generar decisiones incompatibles.

Villar también cuestionó que la separación se hubiera dispuesto sin una solicitud previa de las partes ni una instancia específica de discusión. En particular, advirtió que la acusación por asociación ilícita había sido delimitada entre ambos casos para evitar una doble persecución penal, por lo que la realización de debates separados podía condicionar el tratamiento de la prueba en el segundo proceso.

La UIF también objetó que el TOF 5 invocara razones organizativas, la cantidad de testigos y la complejidad de las causas sin explicar por qué resultaba inviable un juicio conjunto. Como alternativa, había propuesto organizar el debate por etapas: primero, la prueba correspondiente a Los Sauces; después, la evidencia común; y finalmente, la vinculada con Hotesur.

La reunificación había sido rechazada por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, quien advirtió que modificar el esquema a pocos días del inicio previsto podía provocar una postergación y afectar las garantías de defensa. Mariano Fragueiro Frías, abogado de Fabián De Sousa, también se opuso y sostuvo que la organización de las audiencias debía discutirse ante el tribunal oral.

Con la resolución de Casación, ambos expedientes deberán avanzar en un único debate, de acuerdo con la fecha fijada por la Cámara, en una decisión que prioriza el tratamiento conjunto de las acusaciones y de la prueba vinculada con las dos causas.