El desafío económico de Milei para 2027: deuda, reservas y presión por el dólar

El Gobierno enfrenta el desafío de llegar a las elecciones de 2027 con recuperación económica y estabilidad cambiaria.

Las necesidades financieras estimadas para ese año ascienden a US$33.900 millones y el bache potencial podría alcanzar los US$22.000 millones.

La capacidad de respuesta cambiaria estimada varía entre US$36.000 millones y casi US$64.000 millones, según los recursos considerados.

La formación de activos externos acumuló cerca de US$20.000 millones desde las elecciones de medio término.

Los depósitos privados y la deuda pública en pesos en manos privadas representan un volumen potencialmente dolarizable de US$183.475 millones.

Los vencimientos de deuda externa y en pesos obligarán al Gobierno a sostener el financiamiento y la confianza para evitar mayores presiones cambiarias.

A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, el Gobierno enfrenta un desafío que excede la posibilidad de mostrar una recuperación de la actividad económica. La disponibilidad de dólares, la capacidad para afrontar los vencimientos de deuda y la reacción de los ahorristas ante la incertidumbre electoral aparecen como variables centrales para determinar si la economía podrá llegar a 2027 sin sobresaltos cambiarios.

En la City financiera, la atención se concentra en dos interrogantes: si la actividad conseguirá recuperar impulso antes de los comicios y si el equipo económico contará con suficientes divisas para contener una eventual aceleración de la demanda de dólares. Aunque las proyecciones anticipan una oferta extraordinaria de moneda extranjera durante el próximo año, todavía existen dudas sobre la capacidad del sistema financiero para responder a todas las obligaciones.

El problema radica en que la abundancia de dólares en la economía no garantiza que esos recursos se incorporen a las reservas del Banco Central o queden disponibles en las cuentas del Tesoro. El Ejecutivo deberá compatibilizar la acumulación de reservas, los pagos de deuda externa y la estabilidad del mercado cambiario frente a posibles movimientos de los inversores.

Las necesidades financieras bajo presión

Las estimaciones de distintas consultoras advierten sobre un bache financiero que podría alcanzar los US$22.000 millones en 2027, en un contexto en el que la Argentina continúa enfrentando dificultades para acceder al financiamiento internacional en dólares.

Las necesidades financieras estimadas para ese año ascienden a US$33.900 millones. De ese total, US$24.900 millones corresponden al Tesoro y otros US$9.000 millones al Banco Central. En este último monto se incluyen US$4.100 millones por vencimientos de Bopreal y US$4.900 millones que la autoridad monetaria debería aportar al Tesoro para afrontar compromisos externos.

Además, los cálculos no contemplan una acumulación adicional de reservas durante 2027. El escenario se vuelve más exigente ante las dificultades para concretar algunas de las fuentes de financiamiento que el Gobierno esperaba utilizar.

La brecha estimada no representa un desenlace inevitable, sino una simulación de estrés que permite dimensionar los recursos que podrían faltar si las condiciones financieras no mejoran.

La capacidad de respuesta del equipo económico

El presidente Javier Milei afirmó que el Gobierno dispone de una potencia financiera cercana a los US$125.000 millones para enfrentar eventuales turbulencias. Esa cifra incluye, entre otros componentes, US$20.000 millones en compras de divisas del Banco Central, US$20.000 millones correspondientes al swap con Estados Unidos, otros US$20.000 millones del acuerdo con China y US$15.000 millones de capacidad de intervención en el mercado de futuros.

Sin embargo, una estimación alternativa reduce considerablemente ese margen. El poder de fuego del Banco Central se ubicaría en torno a los US$36.000 millones si se consideran sus reservas líquidas propias, las posiciones disponibles en futuros y la capacidad asociada a títulos dólar linked.

Al sumar US$20.000 millones del respaldo estadounidense y US$8.000 millones del tramo disponible del swap chino, la capacidad podría acercarse a los US$64.000 millones. La diferencia entre ambas mediciones refleja la importancia de determinar qué recursos están efectivamente disponibles para responder a una crisis.

La dolarización y la deuda en pesos

La presión no proviene únicamente de las obligaciones externas. La formación de activos externos llegó a unos US$2.600 millones durante agosto y acumuló cerca de US$20.000 millones desde las elecciones de medio término. Por ahora, tres de cada cuatro dólares comprados en los bancos permanecen dentro del sistema financiero, lo que indica que el proceso se concentra principalmente en flujos y no en una salida generalizada de depósitos.

No obstante, la combinación de una recuperación económica insuficiente, menor liquidez internacional e incertidumbre electoral podría acelerar la dolarización. El volumen potencial de pesos que podrían buscar refugio en moneda extranjera constituye otra señal de atención: los depósitos y otros componentes del M3 privado en pesos, junto con la deuda pública en moneda local en manos privadas, suman unos US$183.475 millones medidos en dólares.

El poder de fuego doméstico estimado para el Banco Central cubriría apenas el 18% de ese monto. Con los respaldos externos considerados, la cobertura llegaría al 31%. Estas cifras no implican que todos esos fondos vayan a convertirse en dólares, pero muestran la importancia de preservar la confianza.

A esa incertidumbre se suma el menor colchón financiero con el que el Gobierno podría comenzar 2027. El programa oficial contemplaba un excedente de US$3.700 millones al cierre de 2026, aunque una estimación privada considera que ese objetivo no se alcanzaría debido a menores desembolsos internacionales, dificultades de financiamiento y la suspensión de colocaciones de bonos en dólares en el mercado local.

También habrá fuertes vencimientos en pesos: $33,3 billones en noviembre, $36,6 billones en diciembre y otros $153,8 billones durante 2027. Si los inversores reducen su exposición a instrumentos en moneda local para dolarizar sus carteras, la dificultad para renovar esa deuda podría trasladarse al mercado cambiario.

El desafío del equipo económico será administrar al mismo tiempo los compromisos externos, la refinanciación de la deuda en pesos y la demanda privada de divisas. La expectativa de una mayor oferta de dólares constituye un respaldo, pero la incógnita es si alcanzará para sostener la estabilidad cuando se acerquen las elecciones presidenciales.