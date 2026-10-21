BCA Research alertó por la pérdida de empleos y redujo su apuesta por los activos argentinos

BCA Research advirtió que la estabilización económica todavía no generó una recuperación suficiente del empleo y la inversión.

La construcción y las actividades inmobiliarias registraron una caída del 10,2% en el empleo hasta junio de 2026.

El RIGI acumula proyectos aprobados por unos 56.000 millones de dólares y otras iniciativas por 150.000 millones bajo evaluación.

El elevado costo del crédito, la presión tributaria y la incertidumbre política aparecen entre los obstáculos para la inversión privada.

La consultora cerró posiciones en bonos soberanos, acciones argentinas y títulos en pesos, tras obtener ganancias de entre el 3,8% y el 11,5%.

BCA mantiene una perspectiva favorable sobre el potencial exportador de la energía y la minería, pero advierte que sus principales efectos productivos podrían llegar después de 2029.

La desaceleración de la inflación y la mejora de las cuentas públicas todavía no se tradujeron en una recuperación suficiente del empleo y la inversión productiva. Esa es una de las principales advertencias de BCA Research sobre la economía argentina, en un diagnóstico que también derivó en una decisión financiera: cerrar posiciones en bonos soberanos, acciones locales y títulos en pesos después de obtener ganancias, y reducir la recomendación sobre los activos del país en las carteras de mercados emergentes.

El informe de la consultora internacional, titulado “Argentina: todo destrucción, ninguna creación”, plantea que el programa económico del gobierno de Javier Milei enfrenta una dificultad central: los puestos de trabajo que desaparecen en sectores tradicionales no están siendo compensados por nuevas oportunidades laborales en las actividades que concentran las inversiones.

La evaluación reconoce los avances en materia de estabilidad de precios y equilibrio fiscal, pero advierte que la apertura comercial, el ajuste del gasto y las reformas estructurales todavía no impulsaron una expansión de la inversión privada capaz de revertir las dificultades de distintos rubros. A ese escenario se suma la incertidumbre política que rodea las elecciones presidenciales de 2027.

Uno de los elementos centrales del análisis es la evolución del empleo desde el inicio de la actual administración hasta junio de 2026. De acuerdo con los datos del Ministerio de Capital Humano utilizados por la consultora, la construcción y las actividades inmobiliarias encabezaron las caídas, con una contracción del 10,2%. Detrás se ubicaron la minería y el petróleo, con una baja del 8,8%, y la industria manufacturera, con un retroceso del 7,6%.

También disminuyó la ocupación en comercio, hotelería y transporte, con una caída del 4,2%; en empresas, finanzas y tecnología, con un descenso del 4%; y en servicios sociales y personales, con una reducción del 1,5%. La agricultura y la pesca fueron las únicas actividades de las siete categorías analizadas que registraron un incremento, del 3,4%.

La preocupación radica, además, en el peso que tienen los sectores afectados dentro del mercado laboral. Comercio, hotelería y transporte concentran el 32,5% del empleo total, mientras que los servicios sociales y personales representan el 19,7% y la industria manufacturera, el 18,1%. En contraste, minería y petróleo reúnen apenas el 1,4% de los puestos de trabajo.

Para BCA, esa diferencia limita la capacidad de las actividades exportadoras de compensar rápidamente la pérdida de empleos en otras áreas de la economía.

Inversiones millonarias con impacto laboral limitado

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ocupa un lugar importante en el diagnóstico. Según el informe, el esquema acumula proyectos aprobados por unos 56.000 millones de dólares y otras iniciativas por aproximadamente 150.000 millones bajo evaluación.

La consultora reconoce que esos desembolsos podrían transformar la capacidad exportadora argentina, especialmente en energía y minería. Sin embargo, advierte que los proyectos intensivos en capital requieren proporcionalmente menos trabajadores y suelen desarrollarse lejos de los principales centros urbanos e industriales. Por esa razón, su expansión no garantiza una incorporación rápida de quienes pierden sus empleos en otros sectores.

A las limitaciones laborales se agregan el costo del financiamiento, la presión tributaria provincial y las dudas sobre el rumbo económico posterior a las elecciones de 2027. Según BCA, numerosas empresas postergan sus decisiones de inversión hasta contar con mayor certidumbre política.

El crédito también aparece como un obstáculo. La firma calcula que las tasas reales esperadas superan el 40% para los préstamos personales y el 60% para las tarjetas de crédito, mientras que el financiamiento de corto plazo para las pymes registra una tasa real cercana al 13%. Ese escenario restringe el consumo y encarece las posibilidades de ampliar la producción.

A su vez, una recaudación inferior a la prevista podría obligar al Gobierno a profundizar el ajuste del gasto para sostener la meta de superávit primario contemplada en el presupuesto de 2027.

El riesgo político y el repliegue financiero

La consultora considera que el empleo y los ingresos pueden convertirse en factores determinantes para las perspectivas electorales de Milei. Mientras las empresas esperan definiciones políticas para invertir, el Gobierno necesita que la actividad y el mercado laboral mejoren antes de los comicios.

BCA sostiene que una depreciación más rápida, aunque controlada, del peso, una política monetaria menos restrictiva y un alivio fiscal podrían contribuir a reactivar la economía. No obstante, señala que el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, no mostraron disposición a avanzar en ese cambio de orientación.

La advertencia tuvo consecuencias concretas en las carteras de inversión. BCA cerró sus posiciones compradas en bonos soberanos argentinos, que habían generado una ganancia del 11,5%; en acciones locales medidas en dólares, con un rendimiento del 5,3%; y en títulos en pesos a dos años, con una rentabilidad del 3,8%.

Además, pasó de recomendar una sobreponderación a una subponderación de las acciones, los bonos locales y la deuda soberana argentina dentro de las carteras de mercados emergentes. La decisión responde, según el informe, al aumento de los riesgos económicos y políticos y a la falta de señales suficientes de un cambio de política.

La perspectiva de largo plazo es diferente. BCA mantiene una visión favorable sobre el potencial exportador de la energía y los minerales, en particular el cobre y el litio, aunque estima que la expansión más importante de la producción minera comenzará después de 2029.

Ese horizonte podría fortalecer el ingreso de divisas, pero no resolvería las dificultades inmediatas del empleo, los ingresos y la actividad. El desafío para el Gobierno consiste, según el diagnóstico, en conseguir que la estabilización macroeconómica se traduzca en una recuperación productiva antes de que las tensiones económicas condicionen el escenario electoral de 2027.