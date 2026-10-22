Inversiones inmobiliarias en Vaca Muerta: una propuesta apunta a una renta del 15% anual en dólares

BIT Añelo propone invertir en alojamiento corporativo para trabajadores de Vaca Muerta desde US$ 38.000 por cama.

El desarrollo establece una renta objetivo del 15% anual en dólares, con distribuciones trimestrales, pero sin garantía de resultado.

El rendimiento proyectado supera el 5,76% bruto anual promedio de los alquileres residenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto contempla seis edificios con capacidad para 384 personas y servicios de alojamiento integral.

Vaca Muerta Services estará a cargo de la administración, la comercialización de las plazas y la prestación de los servicios.

Antes de invertir, se recomienda revisar los costos, las proyecciones, los plazos de cobro y las condiciones para recuperar el capital.

El crecimiento de la actividad vinculada con Vaca Muerta impulsa alternativas de inversión inmobiliaria que se apartan del tradicional alquiler residencial. En Añelo, Neuquén, la demanda de alojamiento para trabajadores de la industria energética abre oportunidades para desarrollos orientados a empresas que necesitan hospedar personal durante sus operaciones. Uno de los proyectos que apunta a ese segmento propone invertir desde US$ 38.000 por una cama y establece como objetivo una renta anual del 15% en dólares.

Se trata de BIT Añelo, un desarrollo de NLK Capital comercializado por Techfinance bajo su línea Rental Corp™. La propuesta busca captar tanto a inversores con experiencia en el mercado inmobiliario como a quienes pretenden ingresar con un capital menor al que requiere la compra de una propiedad completa. El esquema contempla la administración profesional del alojamiento para que los participantes no deban ocuparse directamente de la búsqueda de clientes ni de la operación cotidiana.

El modelo se diferencia del alquiler tradicional porque el cliente no es un hogar que firma un contrato residencial, sino una empresa que necesita contratar plazas para sus trabajadores de acuerdo con los turnos, las tareas y la duración de sus actividades. En consecuencia, la rentabilidad depende de factores como las tarifas cobradas, el nivel de ocupación y los gastos necesarios para prestar los servicios.

La comparación con el mercado de Buenos Aires

Los datos de referencia permiten dimensionar la diferencia entre ambos modelos. Según el Index de Zonaprop correspondiente a julio de 2026, el rendimiento bruto anual promedio de los departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 5,76%. El indicador no contempla descuentos por expensas, impuestos ni períodos en los que las unidades permanecen vacías.

Frente a ese parámetro, BIT Añelo proyecta un rendimiento objetivo del 15% anual en dólares, equivalente a unas 2,6 veces la rentabilidad bruta promedio porteña. Sin embargo, se trata de una meta comercial y no de un resultado garantizado: el desempeño efectivo estará condicionado por la ocupación, los precios, los costos operativos y las demás variables del negocio.

El capital inicial constituye otra diferencia. Mientras un departamento en Añelo se comercializa en torno a los US$ 240.000, el proyecto permite participar desde US$ 38.000 por una cama. Para quienes buscan una unidad equivalente de cuatro camas, el valor indicado con descuento por volumen asciende a US$ 140.000, un monto aproximadamente 40% inferior al precio de mercado señalado para un departamento.

La propuesta se apoya en la demanda de alojamiento vinculada con Vaca Muerta, que, según la descripción del proyecto, supera la oferta disponible en la localidad. Las empresas requieren espacios equipados y servicios coordinados, una necesidad que permite plantear tarifas diferentes de las correspondientes a un alquiler residencial convencional.

Administración profesional y servicios incluidos

La operación estará a cargo de VMS, Vaca Muerta Services, que informa diez años de experiencia en la cuenca, más de 54.000 trabajadores hospedados y más de 850 camas bajo gestión. Su función será comercializar las plazas, administrar la ocupación y garantizar la prestación de los servicios previstos.

El desarrollo contempla seis edificios con capacidad total para 384 personas. Las unidades contarán con cocina, living comedor, dos dormitorios y dos baños. También se ofrecerán limpieza, lavandería, conectividad y seguridad, con el objetivo de brindar a las compañías una solución integral para alojar a sus equipos de trabajo.

La administración centralizada busca reducir las tareas que normalmente recaen sobre un propietario individual. No obstante, la participación en un esquema de este tipo exige evaluar cómo se distribuyen los ingresos, cuáles son los gastos de funcionamiento y qué mecanismos existen para recuperar el capital invertido.

Qué revisar antes de invertir

El proyecto contempla distribuciones trimestrales y un esquema de renta preferida que prioriza el objetivo del inversor antes de habilitar la participación del operador en el excedente. Las condiciones concretas y su aplicación deben analizarse a partir de la documentación contractual.

Antes de ingresar, resulta relevante solicitar la presentación completa de BIT Añelo, el cronograma de desarrollo y las proyecciones de ingresos y egresos. También conviene verificar cuándo comenzarían las distribuciones, qué costos se descuentan, cómo se calcula la rentabilidad y bajo qué condiciones puede venderse o recuperarse la participación.

La expansión de Vaca Muerta genera oportunidades para el alojamiento corporativo, pero el rendimiento proyectado no elimina los riesgos propios de una inversión inmobiliaria. La ocupación efectiva, la continuidad de la demanda empresarial y los costos de operación serán determinantes para establecer si la rentabilidad esperada puede concretarse.