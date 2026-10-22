Francos aseguró que Milei es el único candidato de La Libertad Avanza para 2027

Guillermo Francos sostuvo que Javier Milei es el único candidato de La Libertad Avanza para las elecciones presidenciales de 2027.

El ex jefe de Gabinete reconoció a Patricia Bullrich como una dirigente respetada, pero ubicó sus aspiraciones presidenciales después de un eventual segundo mandato de Milei.

Francos pronosticó una nueva victoria electoral del oficialismo y destacó el resultado de los comicios de octubre de 2025.

El ex funcionario consideró que los cambios registrados en la Argentina dificultarían un regreso electoral de las fuerzas políticas que gobernaron anteriormente.

Francos relativizó las diferencias que mantuvo con Santiago Caputo y afirmó que los desacuerdos podían resolverse dentro del Gobierno.

El ex jefe de Gabinete destacó el papel de Caputo en la campaña electoral de 2023 que llevó a Milei a la Presidencia.

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos ratificó su respaldo a Javier Milei como candidato presidencial de La Libertad Avanza para las elecciones de 2027 y consideró que el oficialismo tiene posibilidades de conseguir una nueva victoria electoral. Si bien reconoció el peso político de la senadora nacional Patricia Bullrich, sostuvo que el liderazgo del espacio libertario está en manos del actual mandatario. Además, se refirió a los resultados electorales de 2025 y a las diferencias que mantuvo con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante una entrevista televisiva, Francos destacó la capacidad de conducción del Presidente y afirmó que no encuentra otra figura que pueda reemplazarlo como candidato en los próximos comicios presidenciales. Según su interpretación, Milei es quien encabezó el proyecto político desde sus comienzos y continúa siendo la principal referencia de La Libertad Avanza.

En ese marco, el ex funcionario reconoció a Bullrich como una dirigente respetada, aunque diferenció su posición dentro del oficialismo de la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027. También recordó que la propia senadora manifestó su intención de aspirar a ese cargo después de un eventual segundo mandato de Milei.

Las declaraciones de Francos ratificaron su respaldo a la continuidad del liderazgo presidencial y dejaron en claro que, desde su perspectiva, la discusión sobre la sucesión debe ubicarse en un escenario posterior al próximo turno electoral. De esta manera, volvió a colocar al actual mandatario como la figura central de la estrategia política libertaria.

Al analizar las perspectivas electorales, el ex jefe de Gabinete se mostró convencido de que Milei puede imponerse nuevamente en las urnas. Para fundamentar su pronóstico, sostuvo que las transformaciones que observa en la Argentina dificultarían que la ciudadanía vuelva a elegir a las fuerzas políticas que gobernaron anteriormente.

Francos también recurrió al resultado de las elecciones de octubre de 2025 para respaldar su argumento. Recordó que, antes de esos comicios, existían numerosas especulaciones sobre el desempeño electoral del oficialismo, pero consideró que el resultado terminó contradiciendo las expectativas de quienes anticipaban dificultades para el Presidente.

A partir de esa experiencia, planteó que las elecciones constituyen la principal referencia para medir el respaldo social a un gobierno. Su pronóstico refleja una evaluación favorable de la situación política del oficialismo y de sus posibilidades de sostener el apoyo de los votantes de cara a 2027.

Por otra parte, Francos se refirió a las circunstancias que rodearon su salida del Gobierno y a las versiones sobre supuestas diferencias con Santiago Caputo. El ex funcionario relativizó esos desacuerdos y sostuvo que no fueron de una gravedad determinante, ya que las diferencias que surgían podían resolverse dentro de la gestión.

En ese sentido, explicó que Milei era quien tenía la última palabra cuando se presentaban posiciones contrapuestas entre integrantes de su administración. Con esa definición, buscó poner el acento en la autoridad presidencial como instancia final para resolver las discusiones internas.

Francos también tuvo palabras de reconocimiento para Caputo, a quien atribuyó un papel relevante en la campaña electoral de 2023 que llevó a Milei a la Presidencia. En particular, destacó su responsabilidad en la estrategia proselitista que culminó con la victoria del dirigente libertario frente a Sergio Massa en el balotaje.

Las declaraciones del ex jefe de Gabinete se producen en un contexto en el que el oficialismo comienza a proyectar su futuro electoral y a definir las figuras que tendrán protagonismo en los próximos años. Aunque reconoció el peso de Bullrich dentro del espacio, Francos sostuvo que la candidatura de Milei no presenta, por ahora, alternativas.

Su posicionamiento también dejó una señal sobre las tensiones internas del oficialismo: pese a las diferencias que puedan surgir entre sus principales referentes, consideró que la conducción presidencial sigue siendo el factor determinante para ordenar las decisiones políticas de La Libertad Avanza.