Guillermo Michel acusó a Frigerio de falsear los datos fiscales de Entre Ríos

Guillermo Michel acusó a Rogelio Frigerio de presentar datos fiscales que no coinciden con el ranking provincial.

El diputado sostuvo que Entre Ríos empeoró sus indicadores en 2024 y permaneció en la misma posición durante 2025.

Frigerio afirmó que la provincia pasó del último lugar a ubicarse cerca del puesto 11 en comportamiento fiscal.

Santiago del Estero, la Ciudad de Buenos Aires y San Luis encabezan el ranking citado en la controversia.

Michel también acusó al Gobierno nacional de reservar unos 10.000 millones de dólares para el año electoral de 2027.

El legislador pidió que esos recursos se destinen a las universidades públicas y cuestionó el proyecto de Presupuesto nacional

El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por sus declaraciones sobre la evolución de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que los indicadores fiscales no respaldan la mejora que reivindica el mandatario. La disputa se originó a partir de las posiciones de la provincia en un ranking elaborado por la Fundación Mediterránea, que compara el desempeño fiscal de las distintas jurisdicciones durante el período 2023-2025.

A través de una publicación en la red social X, el legislador de Unión por la Patria apuntó directamente contra el gobernador y lo instó a dejar de presentar cifras que, según su interpretación, no coinciden con los datos disponibles. Para respaldar su cuestionamiento, compartió la evolución de las provincias en la clasificación de indicadores fiscales durante esos tres años.

Michel sostuvo que la administración entrerriana no logró mejorar su posición de acuerdo con los registros que utilizó para fundamentar su crítica. En particular, afirmó que durante 2024 la gestión de Frigerio empeoró los números y que, en 2025, la provincia permaneció en el mismo lugar del ranking.

El planteo del diputado contradice el balance que el gobernador realizó públicamente sobre la situación financiera de Entre Ríos. La discusión quedó así centrada en la evolución de los indicadores fiscales y en la interpretación que ambos dirigentes hacen sobre el desempeño de la administración provincial.

La versión de Frigerio sobre las cuentas provinciales

El mandatario entrerriano había defendido la situación fiscal de su provincia durante una conferencia compartida con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En esa oportunidad, Frigerio aseguró que Entre Ríos había avanzado desde los últimos puestos de la clasificación hasta ubicarse en la mitad de la tabla. Según explicó, cuando asumió el gobierno provincial, la jurisdicción aparecía en el último lugar en materia de comportamiento fiscal, mientras que actualmente se encontraría alrededor del puesto 11.

El gobernador atribuyó ese resultado al esfuerzo de su administración en un contexto económico que calificó como difícil. También destacó, junto con sus pares de Córdoba y Santa Fe, el nivel de transparencia y ordenamiento de las cuentas públicas de esas tres provincias.

Sin embargo, la clasificación de la Fundación Mediterránea ubica a Santiago del Estero en el primer puesto de los indicadores fiscales, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en segundo lugar, y San Luis, en el tercero. Esas posiciones forman parte del relevamiento utilizado como referencia en la controversia política.

El cruce expone dos lecturas diferentes sobre la situación fiscal entrerriana: mientras Frigerio reivindica una mejora respecto del punto de partida de su gestión, Michel sostiene que los datos de 2024 y 2025 no muestran el avance que el gobernador les atribuye.

Michel también cuestionó el Presupuesto nacional

La confrontación entre ambos dirigentes se produce en un contexto de críticas más amplias de Michel hacia el gobierno de Javier Milei. El diputado también acusó al Poder Ejecutivo nacional de haber reservado alrededor de 10.000 millones de dólares para disponer de esos recursos durante el año electoral de 2027.

El legislador vinculó ese señalamiento con sus objeciones al proyecto de Presupuesto impulsado por el oficialismo, al que calificó como una propuesta sin sustento y cuestionó por sus previsiones. Además, planteó que los fondos que, según su denuncia, el Gobierno tendría disponibles deberían destinarse a las universidades públicas.

El reclamo se relaciona con el conflicto que mantiene el Ejecutivo nacional con el sistema universitario desde 2025, en torno a la ley de financiamiento de esas instituciones. Michel pidió que los recursos sean dirigidos a ese sector, en lugar de quedar disponibles para otros objetivos políticos o presupuestarios.

De esta manera, el diputado entrerriano combinó sus cuestionamientos a la gestión provincial de Frigerio con críticas a la política fiscal y presupuestaria nacional. En el primer caso, la controversia gira alrededor de los indicadores de las cuentas públicas de Entre Ríos; en el segundo, sobre el destino de los recursos que, según sostiene, el Gobierno reserva para el año electoral.