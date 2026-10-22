Milani cuestionó el secreto militar en la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

La compra de equipamiento militar bajo secreto fue cuestionada por César Milani.

El reclamo apunta a conocer los materiales adquiridos y los costos de las operaciones.

La presunta compra de tres submarinos quedó bajo observación por el monto informado.

La adquisición de los aviones F-16 también estuvo alcanzada por disposiciones secretas durante agosto.

Anabel Fernández Sagasti había cuestionado la falta de información sobre las compras militares.

El debate incluye las condiciones salariales del personal de las Fuerzas Armadas y los problemas de IOSFA.

César Milani cuestionó la decisión del Gobierno de mantener bajo secreto información vinculada con la adquisición de equipamiento militar y reclamó precisiones sobre los materiales que se pretende incorporar y los costos involucrados. El ex jefe del Ejército puso el foco en la falta de información pública sobre estas operaciones y planteó interrogantes sobre los criterios utilizados para justificar la reserva de los procedimientos.

Uno de los puntos señalados está relacionado con la presunta compra de tres submarinos. Según las cifras mencionadas en el planteo, la operación tendría un costo de tres millones de euros, un monto que también quedó bajo cuestionamiento en el marco del reclamo por una mayor transparencia en las adquisiciones destinadas a las Fuerzas Armadas.

La discusión se concentra en la posibilidad de conocer qué equipos se compran, cuánto cuestan y cuáles son las condiciones de las operaciones. La utilización del secreto militar limita el acceso público a esos datos y, según la crítica formulada por Milani, dificulta el seguimiento de decisiones que involucran recursos destinados al área de Defensa.

El planteo también pone en discusión la justificación de ese mecanismo de reserva. Si bien las adquisiciones militares pueden involucrar información sensible, el cuestionamiento apunta a la necesidad de contar con explicaciones sobre los materiales y los montos comprometidos, especialmente cuando se trata de operaciones de magnitud.

La controversia se vincula, además, con la compra de aviones F-16, una adquisición que también estuvo alcanzada por disposiciones de carácter secreto durante agosto. Ese antecedente había generado cuestionamientos por parte de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien reclamó información sobre las decisiones adoptadas en torno al equipamiento militar.

La coincidencia entre ambos episodios vuelve a colocar bajo discusión la política de compras para las Fuerzas Armadas y los límites entre la reserva de información por razones de defensa y la necesidad de conocer el destino de los fondos públicos. Los cuestionamientos se dirigen tanto a la modalidad elegida para tramitar las operaciones como a la posibilidad de acceder a datos que permitan evaluar su alcance económico.

Otro aspecto señalado es la situación salarial del personal militar. La discusión sobre las adquisiciones se desarrolla en un contexto en el que también se debate la remuneración de quienes integran las Fuerzas Armadas. En ese marco, Milani planteó una contradicción entre la reserva aplicada a la compra de equipamiento y las dificultades que atraviesa el sector en materia de ingresos.

La cuestión abre un interrogante sobre las prioridades de la política de Defensa: cómo se distribuyen los recursos disponibles, qué inversiones se consideran necesarias y qué información puede conocerse acerca de esas decisiones. La ausencia de datos públicos sobre determinados procedimientos dificulta, además, la comparación entre los costos de las operaciones y las necesidades del personal.

Los cuestionamientos también se producen en medio de los problemas que afectan al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La situación del organismo suma otro elemento a la discusión sobre las condiciones en las que se encuentra el personal militar y sobre la administración de los recursos vinculados con el área.

Así, las críticas de Milani y los antecedentes relacionados con los F-16 confluyen en un mismo eje: la necesidad de explicar las decisiones adoptadas en materia de equipamiento militar. El debate no se limita a la conveniencia de incorporar nuevos materiales, sino que también alcanza los costos, los procedimientos administrativos y el grado de información disponible sobre las operaciones.