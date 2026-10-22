Valdés acusó a Trump de intervenir en la proscripción de Cristina Kirchner

Eduardo Valdés vinculó las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos a Cristina Kirchner y sus hijos con el inicio de una supuesta proscripción política.

El diputado cuestionó a Donald Trump y atribuyó relevancia política a la decisión estadounidense del 21 de marzo de 2025.

Valdés también criticó la política de Javier Milei sobre Malvinas y la relacionó con una estrategia de seguridad impulsada por Estados Unidos.

Miguel Ángel Pichetto calificó las condiciones del arresto domiciliario de Cristina Kirchner como un exceso de mortificación y pidió revisarlas.

La defensa internacional de la ex presidenta solicitó al Comité de Derechos Humanos de la ONU revisar la condena y la inhabilitación política.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner pidieron no asistir a las audiencias del juicio por las causas Hotesur-Los Sauces.

El diputado nacional Eduardo Valdés vinculó las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos a Cristina Kirchner y sus hijos con lo que considera el inicio de la proscripción política de la ex presidenta. En paralelo, el legislador cuestionó la política del gobierno de Javier Milei respecto de Malvinas, mientras que Miguel Ángel Pichetto reclamó revisar las condiciones del arresto domiciliario de la ex mandataria. Las declaraciones se producen en medio de nuevos movimientos judiciales en las causas que involucran a la dirigente y a su hijo Máximo Kirchner.

Valdés, integrante de Unión por la Patria, apuntó contra la administración de Donald Trump y sostuvo que una decisión adoptada el 21 de marzo de 2025 marcó un punto de inflexión en la situación política de Cristina Kirchner. Según afirmó, hasta ese momento la ex presidenta no tenía una condena y la decisión estadounidense de impedir el ingreso de ella y de sus hijos al país fue, a su entender, el comienzo de la proscripción.

La interpretación del diputado vincula una medida migratoria del gobierno estadounidense con la situación política y judicial de la ex mandataria. Se trata de una valoración formulada por Valdés, quien cuestionó la intervención de Washington en el escenario argentino y relacionó esa decisión con las restricciones que, según su planteo, afectan a Cristina Kirchner.

Las críticas a la política exterior de Milei

El legislador también puso en duda la posición del Presidente respecto de la cuestión Malvinas. Valdés sostuvo que el discurso de Milei sobre la soberanía argentina en las islas habría funcionado como un pretexto para impulsar una mayor integración del país en un esquema de seguridad promovido por Estados Unidos.

En ese sentido, mencionó el denominado Escudo de las Américas y comparó el planteo con el Operativo Cóndor, la coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas durante la década de 1970. Su afirmación expresó una crítica política a la orientación internacional del Gobierno y a los objetivos que, según su interpretación, estarían detrás de esa estrategia.

Valdés no se limitó a cuestionar la política exterior, sino que también conectó sus observaciones con el debate sobre la situación de Cristina Kirchner. Sus declaraciones se inscriben en una discusión más amplia dentro de la oposición sobre la relación entre el Gobierno nacional, Estados Unidos y el escenario judicial que enfrenta la ex presidenta.

Pichetto pidió revisar las condiciones del arresto domiciliario

Por otra parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto se pronunció sobre las condiciones que debe cumplir Cristina Kirchner mientras cumple en su domicilio la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

El legislador calificó las condiciones establecidas para el arresto domiciliario como un “exceso de mortificación” y reclamó que instancias judiciales superiores revisen las restricciones. Entre sus planteos, mencionó específicamente la utilización de la pulsera electrónica que lleva la ex mandataria.

La discusión sobre las condiciones de cumplimiento de la pena se suma a las gestiones judiciales impulsadas por la defensa de Cristina Kirchner. Sus abogados internacionales presentaron un pedido de revisión del fallo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de cuestionar la condena y la inhabilitación política.

Ese planteo busca que un organismo internacional examine los argumentos de la defensa, aunque su presentación no implica por sí misma que la sentencia haya sido revocada ni que se hayan modificado sus efectos.

El nuevo frente judicial por Hotesur-Los Sauces

En paralelo, Cristina Kirchner y su hijo Máximo solicitaron a la Justicia quedar exceptuados de asistir a las audiencias del juicio por las causas Hotesur-Los Sauces, cuyo inicio está previsto en los tribunales federales de Comodoro Py.

La defensa de la ex presidenta fundamentó su pedido en las dificultades y el despliegue que implicaría el traslado desde su departamento hasta el edificio judicial. En el caso de Máximo Kirchner, la solicitud estaría relacionada con su actividad como diputado nacional.

Los pedidos deberán ser evaluados por los integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, que interviene en el proceso. La decisión determinará si ambos pueden ausentarse de las audiencias bajo las condiciones que establezca el tribunal.

Así, la situación judicial de Cristina Kirchner continúa abierta en distintos ámbitos: desde las condiciones de cumplimiento de la condena por Vialidad hasta la revisión internacional solicitada por su defensa y el avance del proceso por Hotesur-Los Sauces. Al mismo tiempo, las declaraciones de Valdés y Pichetto vuelven a colocar en el centro del debate político la situación de la ex presidenta y el alcance de las decisiones judiciales que la afectan.