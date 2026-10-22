El 22 de octubre de 1978 1978, el Papa Juan Pablo II asumía oficialmente el cargo de líder de la Iglesia Católica, puesto en el que se permanecería hasta el día de su muerte, el 2 de abril de 2005.

Nació con el nombre de Karol Józef WojtyÄšÂÂÂÂ‚a en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. En 1943 inició la carrera de teología, luego de haber asistido a la universidad y a una escuela de teatro. El 1 de noviembre de 1946 fue nombrado sacerdote. En el año 1958 el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia, y cuatro años después comenzó a participar activamente en el Concilio Vaticano II. Luego de la muerte de Juan Pablo I, Wojtyla, a sus 58 años, fue elegido sucesor, convirtiéndose en el Papa más joven del siglo XX y adoptando el nombre de Juan Pablo II. Durante su pontificado, visitó 129 países. Podía hablar en más de diez idiomas además del polaco. Beatificó a 1340 personas y canonizó a 483 santos. Luego de su muerte, el 1 de mayo de 2011, Juan Pablo II fue beatificado por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.